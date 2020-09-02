Разделяй и перерабатывай. Какие территории получат новый мусоросортировочный комплекс

Мусорная реформа, стартовавшая в Алтайском крае в начале 2019 года, - это не только про организацию системы вывоза мусора в каждом, даже самом маленьком селе. Это еще и про сортировку и переработку отходов. В регионе первый шаг в этом направлении уже сделан – в ноябре в Рубцовском районе запустят первый мусоросортировочный комплекс.
Сортировка будет размещена рядом с официальным полигоном ТБО под поселком Мичуринский. Это сделано, чтобы оптимизировать расходы на транспортировку. Часть отходов, которую нельзя переработать, будут прессовать и перевозить на полигон. Вторая часть отходов – биоразглагаемая. Проще говоря, остатки еды. Вся выбранная из общей массы органика будет направляться на участок компостирования отходов, где в буртах при помощи бактерий будет готовиться технический грунт.
И, наконец, третья часть мусора, из-за которого, все это и затевается – перерабатываемые отходы. Это картон, стекло, пленка, пластик, металлическая банка. Такой мусор тоже будут прессовать и в дальнейшем направлять на повторное использование. Из картона, например, делают гофрокартон, упаковку для яиц. Пластик идет в производство искусственного волокна, щетины для мётел, мусорных мешков, полиэтиленовых рукавов. Такие отходы с рубцовского мусоросортировочного комплекса будут отправляться на переработку в Новосибирск.
По словам руководителя объекта Сергея Почуева, на полную сортировку одного мусоровоза в 120-140 кубов нужно 20-30 минут. Отходы поделят на сухие и мокрые, отберут крупногабаритные, «растрясут» завязанные мусорные пакеты и измельчат.
«Это довольно быстрый процесс. Может работать сразу два конвейера и можно менять время переработки», - сказал Почуев.
Пуск запланирован на 1 ноября. На полную мощность предприятие выйдет до конца года.
Добавим, что с момента запуска линии на полигон уже не будет попадать несортированный мусор. Только тот, из которого удалось выбрать все полезное.
Этот комплекс отечественного производства стоимостью 5,5 млн рублей купил региональный оператор по Рубцовской зоне «ВторГеоРесурс». И именно оператор и его подрядчики теперь будут свозить сюда весь мусор, образованный в Рубцовске и 12 районах, входящих в зону: Третьяковский, Егорьевский, Волчихинский, Поспелихинский, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Краснощековский Новичихинский, Рубцовский, Угловский.
По словам руководителя объекта Сергея Почуева, автозагрузка комплекса составит 40 тысяч кубометров в год. При необходимости мощность можно увеличить и до 100 тысяч тонн и принимать отходы и из других зон, например, из славгородской. Однако здесь встает вопрос цены: чем дальше район, тем больше стоит перевозка.
В планах сделать на этом комплексе измельчитель резины и некоторые другие приспособления для более тщательной сортировки и отбору полезных фракций.
В первоначальной территориальной схеме (документ определяет всю мусорную политику в Алтайском крае) было прописано, что региону требуется 22 мусоросортировочные линии. Конечно, в ближайшие годы они не появятся.
«Раздельный сбор мусора - важнейшая составляющая национального проекта «Экология» и одно из направлений «мусорной» реформы. Это благоприятно для экологической обстановки и позволит разгрузить полигоны. Проект первый, но не последний. Мы будем идти по пути государственно-частного партнерства», - сказал заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Сергей Малков. Где будет открыт второй подобный комплекс, пока не известно. Но, по словам Малкова, сейчас обсуждается вариант по подобному объекту в Каменской зоне.
Есть еще один важный момент – сортировка на этапе выброса. В Барнауле и крупных городах давно уже стоят (хоть и не в каждом дворе) корзины для сбора пластика. Судя по тому, как часто они бывают заполнены, люди сортировать готовы. Правда, нужно знать, какая бутылка может обрести вторую жизнь, а какую уже не использовать повторно (есть много видов пластика, которые в регионе пока никто не перерабатывает). Но все-таки большая часть бутылок из-под газировки, молока, растительного масла еще может быть использована. Напомним, что правильнее скидывать в контейнер для пластика чистую бутылку, без наклеек, смятую или разрезанную. В идеале и без крышки (в Барнауле их принимают отдельно).
По словам Сергея Почуева, сколько бы в регионе не было сортировочных комплексов, проблему можно решить только комплексно. И не только сбором пластика, но и хотя бы сортировкой мокрого и сухого мусора.
«Да, для этого нужно будет два контейнера. А сейчас не везде и по одному-то стоит. Но к этому надо стремиться. И не потому, что нам легче будет сортировать, а потому что намокшие отходы уже не идут не переработку. Из всего мусоровоза только около 10% полезных фракций», - сказал он «Политсибру».
Республика Алтай стала одним из семи субъектов Российской Федерации, в которых будет реализован федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»