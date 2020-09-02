Разделяй и перерабатывай. Какие территории получат новый мусоросортировочный комплекс

Новости 07.09.2020 17:30 598

Мусорная реформа, стартовавшая в Алтайском крае в начале 2019 года, - это не только про организацию системы вывоза мусора в каждом, даже самом маленьком селе. Это еще и про сортировку и переработку отходов. В регионе первый шаг в этом направлении уже сделан – в ноябре в Рубцовском районе запустят первый мусоросортировочный комплекс.

Мусор мусору рознь

Сортировка будет размещена рядом с официальным полигоном ТБО под поселком Мичуринский. Это сделано, чтобы оптимизировать расходы на транспортировку. Часть отходов, которую нельзя переработать, будут прессовать и перевозить на полигон. Вторая часть отходов – биоразглагаемая. Проще говоря, остатки еды. Вся выбранная из общей массы органика будет направляться на участок компостирования отходов, где в буртах при помощи бактерий будет готовиться технический грунт.

И, наконец, третья часть мусора, из-за которого, все это и затевается – перерабатываемые отходы. Это картон, стекло, пленка, пластик, металлическая банка. Такой мусор тоже будут прессовать и в дальнейшем направлять на повторное использование. Из картона, например, делают гофрокартон, упаковку для яиц. Пластик идет в производство искусственного волокна, щетины для мётел, мусорных мешков, полиэтиленовых рукавов. Такие отходы с рубцовского мусоросортировочного комплекса будут отправляться на переработку в Новосибирск.

По словам руководителя объекта Сергея Почуева, на полную сортировку одного мусоровоза в 120-140 кубов нужно 20-30 минут. Отходы поделят на сухие и мокрые, отберут крупногабаритные, «растрясут» завязанные мусорные пакеты и измельчат.

«Это довольно быстрый процесс. Может работать сразу два конвейера и можно менять время переработки», - сказал Почуев.

Пуск запланирован на 1 ноября. На полную мощность предприятие выйдет до конца года.

Добавим, что с момента запуска линии на полигон уже не будет попадать несортированный мусор. Только тот, из которого удалось выбрать все полезное.

Цена и мощность

Этот комплекс отечественного производства стоимостью 5,5 млн рублей купил региональный оператор по Рубцовской зоне «ВторГеоРесурс». И именно оператор и его подрядчики теперь будут свозить сюда весь мусор, образованный в Рубцовске и 12 районах, входящих в зону: Третьяковский, Егорьевский, Волчихинский, Поспелихинский, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Краснощековский Новичихинский, Рубцовский, Угловский.

По словам руководителя объекта Сергея Почуева, автозагрузка комплекса составит 40 тысяч кубометров в год. При необходимости мощность можно увеличить и до 100 тысяч тонн и принимать отходы и из других зон, например, из славгородской. Однако здесь встает вопрос цены: чем дальше район, тем больше стоит перевозка.

В планах сделать на этом комплексе измельчитель резины и некоторые другие приспособления для более тщательной сортировки и отбору полезных фракций.

Новый объект – это поддержка не только экологии, но и экономики, ведь здесь будут рабочие места для 60-80 человек.

Перспективы

В первоначальной территориальной схеме (документ определяет всю мусорную политику в Алтайском крае) было прописано, что региону требуется 22 мусоросортировочные линии. Конечно, в ближайшие годы они не появятся.

«Раздельный сбор мусора - важнейшая составляющая национального проекта «Экология» и одно из направлений «мусорной» реформы. Это благоприятно для экологической обстановки и позволит разгрузить полигоны. Проект первый, но не последний. Мы будем идти по пути государственно-частного партнерства», - сказал заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Сергей Малков. Где будет открыт второй подобный комплекс, пока не известно. Но, по словам Малкова, сейчас обсуждается вариант по подобному объекту в Каменской зоне.

Есть еще один важный момент – сортировка на этапе выброса. В Барнауле и крупных городах давно уже стоят (хоть и не в каждом дворе) корзины для сбора пластика. Судя по тому, как часто они бывают заполнены, люди сортировать готовы. Правда, нужно знать, какая бутылка может обрести вторую жизнь, а какую уже не использовать повторно (есть много видов пластика, которые в регионе пока никто не перерабатывает). Но все-таки большая часть бутылок из-под газировки, молока, растительного масла еще может быть использована. Напомним, что правильнее скидывать в контейнер для пластика чистую бутылку, без наклеек, смятую или разрезанную. В идеале и без крышки (в Барнауле их принимают отдельно).

По словам Сергея Почуева, сколько бы в регионе не было сортировочных комплексов, проблему можно решить только комплексно. И не только сбором пластика, но и хотя бы сортировкой мокрого и сухого мусора.

«Да, для этого нужно будет два контейнера. А сейчас не везде и по одному-то стоит. Но к этому надо стремиться. И не потому, что нам легче будет сортировать, а потому что намокшие отходы уже не идут не переработку. Из всего мусоровоза только около 10% полезных фракций», - сказал он «Политсибру».