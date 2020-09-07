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Прирост есть, но это нормальное сезонное явление. Алтайские ведомства рассказали о вирусных заболеваниях в регионе

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Как оценивают ситуацию с коронавирусом в Алтайском крае?

Последние 2-3 недели в Алтайском крае отмечается стабилизация заболеваемости по коронавирусной инфекции. По сезонным заболеваниям в регионе также не  зарегистрировано массовых вспышек.  Об этом рассказала начальник управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова на прошедшей сегодня, 7 сентября, пресс-конференции.

При этом за первую неделю сентября отмечен небольшой прирост заболеваемости среди взрослых и школьников в сравнении с концом августа.

«Цифры не критические. Характерные для сезона», - пояснила Егорова.

Однако, как известно, регион не перешел на третий уровень  снятия ограничений из-за  большой доли тяжелых пациентов с коронавирусом и значительного количества выявляемых вирусных пневмоний. 

«Характерная особенность этого года - замещение бактериальных пневмоний вирусными пневмониями. Произошел рост выявления заболевания в летний период. В последнее время снижается количество вновь выявленных пневмоний. Однако при этом показатель заболеваемости относительно аналогичного периода прошлого года превышен в три раза», - рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Именно с этим, по словам министра, связано количество тяжелых пациентов.  Продолжается выявление коронавируса среди старших возрастных групп,  а также тяжелое течение заболеваний среди пациентов с сопутствующими заболеваниями.  

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В итоге на данный момент  доля тяжелых пациентов составляет 13%, крайнетяжелых-3%.  К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключено 42 пациента, более 300 нуждаются в кислородной поддержке.

Однако госпитальная база в алтайском крае, по  оценке министра, не испытывает  сверхнагрузки. Общий коечный фонд на данный момент составляет 2090 коек, из них занято 1253 - то есть 60%.  В данный момент решается, какие ковидные госпитали могут быть выведены из  госпитальной базы.   Вероятнее всего такое решение будет принято по Горбольнице №12 и Краевому центру  охраны материнства и детства.

Почему до сих пор не начата детская вакцинация против гриппа?

В регион уже поступило 555 тысяч вакцины против гриппа для взрослых, в том числе более 128 тысяч доз для детей. Последняя поступила еще 24 августа. Прививочная кампания для взрослых уже началась. А вот детская вакцина до сих пор лежит на складе, хотя региональный минздрав говорил о необходимости  закончить вакцинацию от гриппа раньше традиционного срока (1 ноября).  Как пояснил Дмитрий Попов,  это произошло потому, что вакцина пришла, а вот документация на нее нет.

«Ни передаточных документов, ни сертификатов нам еще не предоставлено. Из соображений безопасности для детей и соблюдения определенных процедур мы вакцину не передаем в медорганизации», - пояснил Попов.

А вот как и когда будет проходить вакцинация против коронавируса, вопрос пока открытый. По словам Ольги Егоровой, в Алтайском крае  пока нет информации по необходимости количества вакцин от коронавируса.   В некоторых регионах  уже обсуждаются конкретные цифры. Однако как предположила представитель краевого Роспотребназора. Вероятнее всего это регионы, которые вошли в пилотные территории.  Алтайский край к ним не относится.

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Автор: Политсиб.ру

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