Отопительный сезон — обратный отсчет. Когда в квартиры барнаульцев дадут тепло?

СГК в Барнауле готова, в случае похолодания, начать отопительный сезон по заявкам потребителей. На 48 участках теплосетей из 59 уже завершен монтаж трубопроводов. Работы, ведущиеся на остальных сетях, не повлияют на подачу тепла и закончатся к 15 сентября. В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города.
Социальные учреждения и жилые дома Барнаула могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона. Для этого им следует подать заявку в теплосетевое подразделение СГК. По данным на утро 7 сентября, запрос на подключение тепла поступил только от одной школы.
Подать заявку можно следующим образом:
Массово для всех горожан отопительный сезон начнется по распоряжению администрации города. На сайте СГК есть возможность принять участие в интерактивном опросе и оставить свое мнение на счет срока подключения отопления. Это можно сделать тут.
Из 32 км трубопроводов, запланированных в Барнауле к замене в этом году, СГК уже переложила 23,2 км. Все работы по монтажу трубопроводов будут завершены к 15 сентября.
Кроме того, за лето специалисты СГК заменили 4 компенсатора, 790 вентилей и задвижек, насос централизованного горячего водоснабжения ЦТП. Отремонтировали 205 секций водяных подогревателей и 106 насосов тепловых пунктов, 14 единиц запорной арматуры. На 325 объектах восстановили асфальтобетонное покрытие общей площадью 15 тысяч кв. метров.
Из 494 повреждений, обнаруженных во время гидравлических испытаний, устранено 483. Оставшиеся 11 повреждений не влияют на подачу горячей воды жителям, их энергетики устранят до начала отопительного сезона.
Ремонтная программа на барнаульских тепловых электростанциях СГК реализуется в течение всего года, и на данный момент она выполнена на 80%. Специалист отремонтировали 8 котлов и 4 турбины, заменили 261,6 тонны поверхностей нагрева. Ремонт оставшегося оборудования не влияет на теплоснабжение города и будет завершен до конца календарного года.
На угольных складах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 создан запас топлива, шестикратно превышающий норматив по мазуту и в 2,5 раза - по углю. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн. В свою очередь управляющие организации должны подготовить дома к приему тепла: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов. Пока только 75% многоквартирных домов Барнаула получили паспорта готовности, подтверждающие выполнение всех требований.