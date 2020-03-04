Исследование: в каких городах Сибири люди верят в карьерный рост?

Новости 07.09.2020 15:15 653

Опрос жителей восьми сибирских городов показал, что лишь в двух из них шансы на построение карьеры оцениваются горожанами оптимистично. Исследование проведено компанией SuperJob.

Всего в опросе приняли участие 37 городов с населением свыше полумиллиона человек. Восемь из участвовавших в исследовании городов расположены в Сибирском федеральном округе – семь региональных центров и Новокузнецк. В каждом из них опрошено 300 человек старше 18 лет. Расположились они следующим образом:

Новосибирск; Красноярск; Иркутск; Кемерово; Томск; Барнаул; Новокузнецк; Омск.

Отметим, что в Топ-5 вошли города с наиболее высокими зарплатами в округе. Исключение - Новосибирск.

Новосибирск и Красноярск стали единственными городами выборки, в которых количество оптимистов превышает количество пессимистов. Так, в Новосибирске на вопрос о возможности построения здесь карьеры утвердительно ответил 41% респондентов, отрицательно – 34%. В Красноярске соотношение оказалось примерно таким же – 40% оптимистом против 30% пессимистов. В остальных городах соотношение сложилось совершенно иначе.

Карьерный пессимизм

Так, в возможность построения карьеры в Иркутске верит 38% опрошенных, а 39% считают, что это нереально. В Кемерово количество оптимистично настроенных работников составляет 30%, тогда как 47% опрошенных в возможность повышения не верят. В Новокузнецке это соотношение оказалось 20% против 45%.

В тройку аутсайдеров вошли: Томск, Барнаул и Омск. В возможность повышения в Томске верит 26% (в 2018 году таких насчитывался 31%), при этом, 45% считают, что карьеру здесь сделать невозможно. В Барнауле оптимистов оказалось 24% (в 2018 году было 30%), а пессимистов – почти половина всех участников опроса: 49%. Замыкает список Омск. Большая часть опрошенных горожан (57%) в карьерный рост не верит. Оптимистов здесь насчитывается всего 17%. В 2018 году их было 16%, в 2014-м – 18%.

Авторы исследования отмечают, что оценки карьерных перспектив за два года снизились практически во всех мегаполисах. Соответственно, эта тенденция носит общероссийский характер.