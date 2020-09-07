Маски пожизненно. Алтайский Роспотребнадзор заявил, что средствами защиты придется пользоваться всегда

Масочный режим в Алтайском крае не закончится никогда. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Ольга Егорова 7 сентября.
«Ограничения по масочному режиму, социальной дистанции останутся с нами пожизненно», - сказала она.
В ответ на уточняющий вопрос журналистов Егорова пояснила, что это касается ношения масок в общественных местах.
Во всех регионах Сибири сохраняется обязательный масочный режим
Вы совсем уже звезданулись, кухарки?!