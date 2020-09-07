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Маски пожизненно. Алтайский Роспотребнадзор заявил, что средствами защиты придется пользоваться всегда

Новости
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Масочный режим в Алтайском крае не закончится никогда. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Ольга Егорова 7 сентября. 

«Ограничения по масочному режиму,  социальной дистанции останутся с нами пожизненно», - сказала она. 

В ответ на уточняющий вопрос журналистов Егорова пояснила, что это касается ношения масок в общественных местах.

Напомним, обязательный масочный режим в Алтайском крае был введён указом губернатора Виктора Томенко с 12 мая.
Без маски никуда: какие ограничения действуют в регионах Сибири?

Без маски никуда: какие ограничения действуют в регионах Сибири?

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Во всех регионах Сибири сохраняется обязательный масочный режим

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Вася

Вы совсем уже звезданулись, кухарки?!

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