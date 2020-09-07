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И снова рост. В Алтайском крае вновь увеличилось число пациентов  с коронавирусом на ИВЛ

Новости
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По данным оперштаба Алтайского края, в регионе за сутки подтверждено 62 новых случаев коронавируса.  Из них 36 - человек в Барнауле,  8 - в Новоалтайске,  5 - в Бийске, Благовещенском, Тальменском, Троицком районах – по 2 заболевших, ЗАТО «Сибирский», Славгороде, Змеиногорском, Кытмановском, Павловском, Рубцовском, Угловском районах – по 1 заболевшему.

За весь период  в регионе подтверждено 12 156 случаев коронавируса, уже выписано 10859 человек.  На сегодняшний день проходят лечение – 931 человек, из них в госпиталях находятся 775 пациентов, амбулаторно лечение получают 156 пациентов. 

Более чем у пяти тысяч человек (5018) специалисты подтвердили бессимптомное течение инфекции,  у 3624  инфицированных заболевание протекает в форме  ОРВИ,  у 3514 – как внебольничная пневмония.  На 7 сентября  в госпиталях региона 124 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 42 человека.

За прошедшие сутки  зафиксировано три смерти пациентов с коронавирусом,  однако непосредственно от инфекции умер 1 челвоек.  В остальных случаях  к смерти привели иные причины.  За весь период скончались 366 человек, от коронавирусной инфекции умерло 135 человек, по иным причинам смерти – 226 человек; на экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 7 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1843 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51457 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 402648 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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