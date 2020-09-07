И снова рост. В Алтайском крае вновь увеличилось число пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Новости 07.09.2020 12:05 806

По данным оперштаба Алтайского края, в регионе за сутки подтверждено 62 новых случаев коронавируса. Из них 36 - человек в Барнауле, 8 - в Новоалтайске, 5 - в Бийске, Благовещенском, Тальменском, Троицком районах – по 2 заболевших, ЗАТО «Сибирский», Славгороде, Змеиногорском, Кытмановском, Павловском, Рубцовском, Угловском районах – по 1 заболевшему.

За весь период в регионе подтверждено 12 156 случаев коронавируса, уже выписано 10859 человек. На сегодняшний день проходят лечение – 931 человек, из них в госпиталях находятся 775 пациентов, амбулаторно лечение получают 156 пациентов.

Более чем у пяти тысяч человек (5018) специалисты подтвердили бессимптомное течение инфекции, у 3624 инфицированных заболевание протекает в форме ОРВИ, у 3514 – как внебольничная пневмония. На 7 сентября в госпиталях региона 124 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 42 человека.

За прошедшие сутки зафиксировано три смерти пациентов с коронавирусом, однако непосредственно от инфекции умер 1 челвоек. В остальных случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончались 366 человек, от коронавирусной инфекции умерло 135 человек, по иным причинам смерти – 226 человек; на экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 7 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1843 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51457 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 402648 человек.