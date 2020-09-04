Стало известно, какие сибирские губернаторы признаны самыми влиятельными и медийными

Насколько медийными и влиятельными сибирские губернаторы были в августе, выяснил «Политсибру», проанализировав соответствующие рейтинги, составленные «Медиалогией» и «Агентством политических и экономических коммуникаций» (последний опубликован порталом «Континент Сибирь»).
В Сибирском федеральном округе наиболее медийными оказались:
В целом, рейтинг глав регионов Сибири выглядит следующим образом:
Утратили несколько позиций в рейтинге руководители четырёх сибирских регионов: Кемеровской и Томской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв за месяц опустился на две строчки ниже, так же, как и его томский коллега Сергей Жвачкин. Красноярский губернатор Александр Усс потерял целых три позиции, это – самое существенное снижение среди остальных сибирских глав. Меньше всех потерял губернатор Алтайского края Виктор Томенко – он «сдал» всего одну позицию.
Что касается рейтинга влиятельности сибирских губернаторов, то в категорию «сильное влияние» вошли:
Все остальные сибирские главы, за исключением хакасского, вошли в категорию «среднее влияние». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин опустился в рейтинге на одну строчку, губернаторы Омской области (Александр Бурков) и Алтайского края (Виктор Томенко) – на четыре. По три позиции утратили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.
Замыкающим как сибирского, так и общероссийского рейтинга влиятельности губернаторов остался Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.
Еженедельная политическая сводка по Сибирскому федеральному округу