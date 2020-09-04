Стало известно, какие сибирские губернаторы признаны самыми влиятельными и медийными

Новости 07.09.2020 13:10 789

Насколько медийными и влиятельными сибирские губернаторы были в августе, выяснил «Политсибру», проанализировав соответствующие рейтинги, составленные «Медиалогией» и «Агентством политических и экономических коммуникаций» (последний опубликован порталом «Континент Сибирь»).

В Сибирском федеральном округе наиболее медийными оказались:

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев ;

; Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ;

; Губернатор Омской области Александр Бурков.

В целом, рейтинг глав регионов Сибири выглядит следующим образом:

Самое заметное перемещение в рейтинге зафиксировано у главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола. Недавно он распорядился поставить вакцину от чумы жителям двух районов республики (+5).

Утратили несколько позиций в рейтинге руководители четырёх сибирских регионов: Кемеровской и Томской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв за месяц опустился на две строчки ниже, так же, как и его томский коллега Сергей Жвачкин. Красноярский губернатор Александр Усс потерял целых три позиции, это – самое существенное снижение среди остальных сибирских глав. Меньше всех потерял губернатор Алтайского края Виктор Томенко – он «сдал» всего одну позицию.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: цитируемость издания другими СМИ, характер упоминания, роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая), а также наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Что касается рейтинга влиятельности сибирских губернаторов, то в категорию «сильное влияние» вошли:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (-2 позиции за месяц);

(-2 позиции за месяц); Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев – 43 (+1 позиция);

– 43 (+1 позиция); Губернатор Красноярского края Александр Усс – 34 (-2 позиции);

– 34 (-2 позиции); Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (на прежнем уровне).

Все остальные сибирские главы, за исключением хакасского, вошли в категорию «среднее влияние». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин опустился в рейтинге на одну строчку, губернаторы Омской области (Александр Бурков) и Алтайского края (Виктор Томенко) – на четыре. По три позиции утратили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Замыкающим как сибирского, так и общероссийского рейтинга влиятельности губернаторов остался Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

Рейтинг влияния составлен на основе опроса 27 экспертов (политологов, политтехнологов и журналистов).