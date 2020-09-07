Требуем снизить налоги. Алтайские предприниматели написали очередное обращение к губернатору и депутатам

Новости 07.09.2020 11:38 1224

30 индивидуальных предпринимателей и руководителей ООО написали письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко и депутатам регионального парламента (документ имеется в распоряжении «Политсибру»). Они заявляют о необходимости снизить ставки по упрощенной системе налогообложения.

«Требуем от депутатов АКЗС на ближайшей сессии принять закон, устанавливающий снижение ставок по УСН «доходы» 1% (с действующих 6% - прим.ред.) , по УСН «доходы минус расходы» 5% (с 15% - прим.ред.) на 2021 и 2022 годы, а также снижение стоимости патента», - сказано в обращении.

Подписавшие его бизнесмены считают, что это позволит «реально поддержать предпринимателей, сохранить занятость в МСП, избежать закрытия малых предприятий или переноса регистрации в регионы России, где оказывается поддержка малому бизнесу».

Они напоминают, что, во-первых, серьезные убытки понесли из-за пандемии коронавируса. А, во-вторых, по большинству МСП больно ударит отмена со следующего года ЕНВД.

«При переходе на УСН налоговая нагрузка вырастет с 2,5 до 3,5 раз», - уточняется в письме.

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И добавляется, что в 69 регионах страны такое налоговое снижение уже принято. Если этого не сделают в Алтайском крае, то закроется большое количество предприятий.

Напомним, с начала режима ограничений в конце марта к главе регионе поступало уже немало обращений от бизнеса. Это были и крупные объединения предпринимателей, и небольшие группы из разных сфер бизнеса (фитнес-центры, общепит, частные медицинские центры и другие).

Как сообщал на совещании в правительстве в мае начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев, в крае для бизнеса есть несколько видов поддержки: субсидии на заработную плату, беспроцентные кредиты на зарплатные проекты, а также новый налог на профессиональный доход (для самозанятых и тех, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей).