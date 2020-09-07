Как Минтранс Алтайского края «наводит» в регионе мосты

Новости 07.09.2020 10:50 59

В 2019 году Алтайский край получил из федерального бюджета средства на обновление мостов, протяжённость которых превышает 100 метров: через реку Чумыш в Кытмановском районе и мост через реку Песчаная – в Смоленском. Ход работ на последнем 3 сентября выехал проверить начальник отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор» Андрей Лавренов. Вместе с ним на месте работ побывал корреспондент «Политсибру».

Как идут работы на мосту через реку Песчаную

На месте событий обнаружилось сразу два моста. Новенький белый мост резко контрастирует с потемневшим от времени старым. Непосредственно на мосту работает 12 человек – маляры, сварщики и плотники-бетонщики. Ещё 15 занимаются строительством дамбы под мостом. На данный момент задействовано 12 единиц техники, на следующей неделе дополнительно прибудет асфальтоукладочное звено и грузовики для перевозки асфальта.

Новый мост почти готов – не хватает лишь покрытия и пешеходных дорожек по краям.

«Основные работы по мосту у нас выполнены, остались покрасить, установить барьерные ограждения, заделать деформационные швы. Сейчас асфальтобетонное покрытие уложим, запустим по новому мосту движение и приступим к разборке старого», - рассказал прораб ДСУ-4 Егор Масликов.

Мост через реку Песчаную расположен на региональной дороге Алейск – Петропавловское – Смоленское, соединяющей сразу три района края. Подряд на его реконструкцию получило «Барнаульское ДСУ № 4». Протяжённость моста составляет 173 метров, ширина – 10 метров. Кроме того, будет выполнено устройство тротуаров, освещения и подходов.

Работы стартовали в октябре прошлого года. В первую очередь были сооружены восемь опор на буро-набивных сваях. Для этого на реке устраивались технологические островки – чтобы к месту работ могла подходить техника для бурения скважин.

«Скважин здесь набурили 40 штук, глубина каждой варьируется от 25 до 30 метров. Затем привезли бетонные балки пролётов, длина каждой из которых составляет 24 метра. Всего на мосту насчитывается семь пролётов, в каждом пролёте – по семь балок. К сожалению, балки такой длины на территории Алтайского края не выпускаются, поэтому пришлось их заказывать и везти по железной дороге из Санкт-Петербурга», – отметил замдиректора по капитальному строительству Барнаульского ДСУ-4 Денис Попрядухин.

Он также добавил, что местные жители тоже хотят получить новый мост, часто приходят посмотреть на ход работ. Поэтому «народный контроль» здесь постоянный. Претензий нет, - по словам Порядухина, строительный коллектив собрался опытный – это уже не первый их объект. В прошлом году эти же сотрудники строили мост в Алтайском районе. Сам мост – типовой, аналогичный существует, например, в Поспелихинском районе.

Работы на новом мосту собираются закончить в конце октября текущего года. Прогнозируемый срок его безопасной эксплуатации составляет 70-100 лет.

Что будет со старым мостом?

Заключительным этапом строительства станет демонтаж старого моста, к которому планируется приступить уже в конце сентября. Старый мост был построен в 1967 году, с тех пор машин с каждым годом становилось всё больше, интенсивность движения на этом направлении выросла на порядок. Пока мы знакомились с ходом строительства, по нему непрерывно сновали автомобили.

Помимо интенсивного движения на мост повлияло время – основные несущие конструкции себя изжили. Обследование показало, что ремонтировать его бесполезно и нужно строить новый. Подходы к старому мосту тоже будут демонтированы, а образовавшийся из-за этого вираж к новому мосту будет сделан более пологим.

Какие ещё мосты строятся и ремонтируются в Алтайском крае

Смоленский мост считают уникальным. Андрей Лавренов пояснил, что так называют любой мост длиннее ста метров. Самым уникальным является Обской мост, протяжённость которого достигает почти километра.

Объём финансирования строительства моста через реку Песчаную составил порядка 350 млн рублей, а всего в Алтайском крае в текущем году необходимо освоить около 700 млн рублей – это только на мосты.

«Уже в 2020 году мы ввели в эксплуатацию три моста в Солонешенском районе, два – построили в Краснощёковском и один – в Барнауле (мост через реку Барнаулку). Ещё один объект планируем ввести в Заринском районе», – указал Андрей Лавренов.

Но Минтранс не только строит мосты, но и ремонтирует. Например, в этом году начаты работы на пяти мостах, все их планируется завершить до конца года. Всего за последние пять лет Минтрас привел в порядок 225 объектов.

Кстати, в конце этого года также планируется сдача и второго - Кытмановского моста. Его длина – более 170 метров. Для его реконструкции подрядчику пришлось возводить временный мост, чтобы обеспечить проезд через реку жителям и гостям района.

Всего в регионе насчитывается 786 мостовых сооружений. Все они регулярно обследуются. В первую очередь в программу ремонта или реконструкции берут те, состояние которых самое худшее. На сегодняшний день в регионе насчитывается 123 моста, которые требуется отремонтировать. Остальные – находятся в удовлетворительном состоянии.