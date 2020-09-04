Барнаульские полицейские выписали 1,4 тысячи штрафов нарушителям самоизоляции

Новости 07.09.2020 12:50 705

Полицейские за время пандемии коронавируса оштрафовали 1400 нарушителей режима самоизоляции в Барнауле. Такие данные привел 4 сентября в своем отчете перед депутатами гордумы начальник полиции города Александр Майдоров.

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С момента введения ограничительных мер в Барнауле в 1,5 раза было увеличено количество нарядов полиции. Сотрудники проверили 75,5 тысяч граждан, из них более 2,5 тысяч заболевших коронавирусом, находящихся на изоляции.

Госавтоинспекция вместе с Роспотребнадзором регулярно проводила рейды. Полицейские провели десятки тысяч бесед, отчитался Майдоров.

Напомним, ограничительные меры в регионе были введены в конце марта. Жители и приезжающие в край граждане должны были соблюдать режим самоизоляции. Сейчас в крае постепенно ослабляют ограничения. По данным на 6 сентября в Алтайском крае выявлено 12 094 инфицированных, в том числе и 61 за минувшие сутки. Непосредственно от ковида скончались 134 человека. Еще 224 были инфицированы, но умерли по иным причинам.