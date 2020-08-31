Политическая хроника недели: Нестеров уходит в отставку, чиновники будут получать больше, КПРФ проиграла ЛДПР, а Крылову снова неймется

Новости 07.09.2020 10:20 137

Барнаульские депутаты на прошлой неделе начали новый парламентский сезон, на сессии решили, что глава города и некоторые чиновники будут получать больше. Еще бизнес-омбудсмен Павел Нестеров заявил о желании уйти с поста. Обо всем подробно в хронике «Политсибру».

Бизнес-омбудсмен уходит в отставку

Уполномоченный по делам предпринимателей Павел Нестеров уходит в отставку. Он уже написал заявление об уходе по собственному желанию, в конце октября он покинет свой пост.

«Я принял решение о сложении своих полномочий в силу возраста (Нестерову 68 лет - прим.ред.). Но давить диван не собираюсь, постараюсь быть полезным на общественной работе», - прокомментировал Нестеров «Политсибру».

Новым омбудсменом может стать депутат АКЗС Андрей Осипов, говорят источники «Политсибру», однако есть информация, что бизнес-сообщество намерено предложить еще несколько кандидатур.

Глава Барнаула и некоторые чиновники будут получать больше

Депутаты барнаульской городской Думы на заседании 4 сентября приняли решение о повышении части заработной платы мэра города, его заместителей, глав комитетов и всех остальных муниципальных служащих администрации, а также нескольких депутатов, официально работающих в БГД. Рост составит 3%.

Спикер БГД Галина Буевич пояснила, что это не инициатива депутатов, а правительства региона, и повышение будет во всех муниципалитетах.

Новость вызвала споры и в СМИ, и среди депутатов. Оппозиция в БГД осудила грядущие изменения.

АКЗС соберется на сессию оффлайн

Сентябрьская сессия депутатов Алтайского Заксобрания пройдет очно. Сессии в формате онлайн депутаты начали проводить с апреля 2020 года. 24 сентября парламентарии впервые за пять месяцев поработают в докоронавирусном режиме.

Один из подельников Надвоцкого получил реальный срок

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор пенсионеру органов внутренних дел Евгению Гречишкину, который был посредником в коррупционной схеме бывшего начальника УЭБиПК ГУ МВД по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого. Бывший правоохранитель получил реальный срок в колонии строгого режима и лишился звания полковника, пишет «Банкфакс» со ссылкой на прокуратуру.

Суд установил, что с 2016 по 2018 год Надвоцкий при посредничестве Гречишкина получил взятку от представителя двух дочерних ООО, занимавшихся реализацией топлива на территории края. Размер мзды составил 12 млн рублей. За эти деньги Надвоцкий должен был гарантировать общее покровительство и попустительство по службе, чтобы обеспечить для компаний возможность беспрепятственно и без негативных последствий торговать топливом.

Алтайский коммунист проиграл «жириновцу»

Краевой суд отказал кандидату в депутаты Заксобрания от КПРФ Антону Арцибашеву в удовлетворении иска против кандидата от ЛДПР Александра Мокрова. Коммунист пытался доказать, что либерал-демократа выдвинула неправильно проведенная партконференция под руководством неправильно избранного координационного совета, пишет «Политсибру».

Интересно, что коммунисты узнали эти внутренние данные из анонимного сообщения в партию. Имя анонима в ЛДПР знают и намерены его исключить из своих рядов.

Крылов снова пытается «привлечь» губернатора

Предприниматель и бывший кандидат в губернаторы края Андрей Крылов написал заявление в полицию на главу региона Виктора Томенко за нарушение им масочного режима во время своего выступления в АКЗС. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте".

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию талона в МВД, где указано, что заявление от него принято.

Впрочем, ранее Крылов уже пытался привлечь Томенко к ответственности за ковидный указ, сообщает «Толк». Он просил отменить его, а в декабре 2018 года он требовал признать недействительными результаты выборов, по итогам которых Виктор Томенко стал главой региона. Однако суд отказал в требованиях.

Депутаты без срывов продлили полномочия и.о. главы Каменского района

Каменские депутаты продлили срок полномочий исполняющей обязанности главы района Евгении Гордиенко еще на две недели, сообщили «Каменские известия».

Полномочия Евгении Гордиенко истекли 4 сентября. Депутаты Каменского райсобрания решили не проводить очную сессию и сделали опросное голосование.

Напомним, совсем недавно на очередной сессии депутаты оставили район без главы. 12 августа из 15 депутатов 6 проголосовали «за» продление полномочий Евгении Гордиенко как и.о. главы района, 3 высказались «против», все остальные воздержались. Таким образом, район без высшего должностного лица, что буквально заблокировало его жизнь. Позже депутаты пошли на компромисс и оставили Гордиенко на две недели