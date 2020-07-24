Число краж с банковских карт барнаульцев с начала года выросло в 2,5 раза

Новости 07.09.2020 9:40 145

В Барнауле с начала года заметно выросло число мошенничеств по телефону и краж с банковских карт. Об этом в своем отчете перед депутатами гордумы в пятницу, 4 сентября, рассказал начальник полиции города Александр Майдоров.

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Правоохранители отмечают рост так называемых дистанционных мошенничеств. За первое полугодие 2020 года число зарегистрированных случаев в городе прибавило 37% (730 случаев), а рост краж с банковских карт - 153% (666 случаев). Скорее всего, это связано с тем, что во время пандемии коронавируса люди стали больше времени проводить в сети.

По словам Майдорова, полиция многое делает для профилактики таких преступлений. В том числе и реальные задержания за серийные дистанционные преступления по схемам «Родственник попал в ДТП», «Интим-услуги», «Директор предприятия». Однако этого явно недостаточно.

Майдоров предложил депутатам и мэрии вместе включиться в работу по разработку комплексной программы защиты жителей и гостей города от телефонных и интернет мошенничеств.

«Уже сейчас мы транслируем профилактические ролики на мониторах в разных госучреждениях, хотелось бы наладить эту работу с предпринимателями – использовать экраны в торговых центрах. Также эффективным было смс-информирование жителей о способах мошенничества и мерах предосторожности от таких посягательств. Эти механизмы затратные, но они очень нужны», - сказал глава УМВД.

В целом, за первые полгода в Барнауле на 8,3% выросло число зарегистрированных преступлений. Но, как уточнил Майдоров, нет роста тяжких преступлений, идет снижение грабежей, разбоев, вымогательств, угонов автомобилей.