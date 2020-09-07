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Барнаульский депутат просит полицию разобраться с ТСЖ, которым руководит оппозиционер Виктор Рау

Новости
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Депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов попросил правоохранителей присмотреться к ТСЖ в поселке Октябрьский, которым руководит известный оппозиционер Виктор Рау. Депутат заявил, что Рау буквально третирует жителей поселка, заставляет их вступать в ТСЖ и платить по счетам.

Третирует жителей

Свою просьбу Ряполов озвучил на сессии БГД 4 сентября, где выступал начальник УМВД по Барнаулу Александр Майдоров.

«Виктор Рау уже несколько лет буквально третирует жителей, заставляя их вступать в ТСЖ, а также принуждает оплачивать несуществующие работы по уборке снега», – рассказал депутат.

Борьба с ТСЖ идет уже несколько лет, массовые обращения граджан в прокуратуру и полицию завершались всегда одинаково – отказом в возбуждении дела, рассказал Ряполов.

Также, по его словам, жители поселка Октябрьского уже подали в суд иск с требованием ликвидировать неугодный ТСЖ.

«Там не соблюдаются элементарные нормы права, к примеру, не проводятся собрания собственников. Фактически, это кормушка господина Рау, он там и подписи подделывает и все остальное», – заявил Юрий Ряполов.

После депутат передал Майдорову папку с документами и обращениями жителей.

Конфликт раскачивают

Как рассказал «Политсибру» сам Виктор Рау, о претензиях в адрес своей организации он знает, но считает, что действует на законных основаниях. По его словам, созданное им ТСЖ работает в поселке Октябрьский уже много лет. Все начиналось с небольшого сообщества в несколько домов, а четыре года назад они начали работать на всей территории поселка.

«На собрании мы проголосовали, что будем заниматься уборкой всех улиц в Октябрьском. Мы проинформировали об этом жителей, объяснили, что чисткой территории все равно будет заниматься наше ТСЖ. Мы берем всего 1200 рублей за сезон. У частников выходит дороже. Ну вот кто-то понял, кто-то вообще не обратил внимания, а кто-то возмущаться начал», - сказал Рау.

Некоторые жители действительно нанимают частные компании для уборки снега, но техника ТСЖ, говорит Рау, все равно чистит дороги во всем поселке. А значит, услуга по уборке снега оказывается. По словам общественника, большей части жителей вообще все равно, кто будет заниматься уборкой снега, главное, чтобы можно было проехать.

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Рау считает, что конфликт раскачивает, в том числе, депутат Юрий Ряполов, который сам живет в Октябрьском.

«Этот единоросс Ряполов постоянно меня пытается как-то задеть. В соцсетях распространяет информацию, что я и грабитель, и рэкетир, и похититель женских сердец», - поделился Рау.

Что касается связей Рау в полиции, на которые намекал депутат Ряполов в своем выступлении, то наличие их очень сомнительно. Виктор Рау известен в городе как вечный оппозиционер и постоянный участник протестных акций. К примеру, летом он проводил одиночные пикеты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края, ранее активно агитировал за возвращение выборов мэра, устраивал акции протеста возле администрации края .За это и многое другое он неоднократно был задержан полицией. В прошлом году он засветился в скандале с жильем для детей-сирот в поселке Центральный, а в 2015, например, СМИ писали, что при обыске в его кафе полиция нашла наркотики.

Автор: Алла Филиппова

Фото: Александра Черданцева и Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (10)

1000

Наталья

Заберите уже этого аппозиционера из нашего поселка!Уже всех достал!Дороги ни разу не чистил,зато деньги обязывает платить.Мы не члены тсж и что он там в одного и под какими грибами решает-это его личное дело.Нам не нужно тсж которое не работает.Вечно прикрывается политикой,чтобы бедненьким выглядеть.Уже дурку вызывать пора для этого циркача!Сил уже нет с ним бороться.Суды выигрываем,тк оснований нет для долгов,а он только больше угрожает жителям...

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Гость
Наталья, Вы уже наметили и договорились с кем-то,кто чистить будет? И все ваши заявления имеют под собой достоверные сведения? Или вы сговорились с Ряполовым? Если столько прошло у него проверок и нет основания его закрывать,то каким образом вы ТСЖ закроете? Ему надо просто недельку зимой не почистить улицу и всё все поймут.
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Юрий Иванович

Виктор Рау отличный и благородный человек с большой буквы. В Барнауле известен своей честностью и справедливостью, делает большое дело, что для поселка где проживает, что для жителей всего края. Люди хватит верить плохим отзывам об Викторе, он один делает за нас всех - ВСЁ! Не нужно верить троллям, вы многие сталкивались с Виктором Филипповичем!!!

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Светлана
Юрий Иванович, у меня за спиной 1000 подписей жителей п. Октябрьский против мошеннического ТСЖ!Вы можете хоть молиться на него, но говорить за нас не нужно!Десятки судов, сотни заявлений в полицию и ОБЭП!Хватит нас троллить!Мы устали молчать!Имейте совесть!Всякому терпению приходит конец.На своей шкуре прошли все "доблестные поступки" этого "святого человека"!
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Елена
Юрий Иванович, Вот мне интересно,что же он сделал для поселка хорошего?
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Виктор И.

Терпения вам Виктор Филиппович!

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Елена

Вот честное слово,сколько можно слушать этого Рау. Большинство жителей поселка за то чтобы закрыть это ТСЖ.

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Серж
Елена, ТОС лучше свой закройте.
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Игорь

Виктор Рау — известный на Алтае общественник, оппозиционер, активный участник гражданских акций.

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Елена
Игорь, и что??? Вы живете с ним рядом? В нашем поселке? Посмотрели бы лучше на кучи мусора,которые он собирал у себя в гараже,пока жители не пожаловались в органы. Вот так он занимался вывозом мусора. А снег вообще другой вопрос, лижбы денег содрать с людей
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