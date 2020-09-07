Барнаульский депутат просит полицию разобраться с ТСЖ, которым руководит оппозиционер Виктор Рау

Новости 07.09.2020 11:20 1048

Депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов попросил правоохранителей присмотреться к ТСЖ в поселке Октябрьский, которым руководит известный оппозиционер Виктор Рау. Депутат заявил, что Рау буквально третирует жителей поселка, заставляет их вступать в ТСЖ и платить по счетам.

Третирует жителей

Свою просьбу Ряполов озвучил на сессии БГД 4 сентября, где выступал начальник УМВД по Барнаулу Александр Майдоров.

«Виктор Рау уже несколько лет буквально третирует жителей, заставляя их вступать в ТСЖ, а также принуждает оплачивать несуществующие работы по уборке снега», – рассказал депутат.

Борьба с ТСЖ идет уже несколько лет, массовые обращения граджан в прокуратуру и полицию завершались всегда одинаково – отказом в возбуждении дела, рассказал Ряполов.

Также, по его словам, жители поселка Октябрьского уже подали в суд иск с требованием ликвидировать неугодный ТСЖ.

«Там не соблюдаются элементарные нормы права, к примеру, не проводятся собрания собственников. Фактически, это кормушка господина Рау, он там и подписи подделывает и все остальное», – заявил Юрий Ряполов.

После депутат передал Майдорову папку с документами и обращениями жителей.

Конфликт раскачивают

Как рассказал «Политсибру» сам Виктор Рау, о претензиях в адрес своей организации он знает, но считает, что действует на законных основаниях. По его словам, созданное им ТСЖ работает в поселке Октябрьский уже много лет. Все начиналось с небольшого сообщества в несколько домов, а четыре года назад они начали работать на всей территории поселка.

«На собрании мы проголосовали, что будем заниматься уборкой всех улиц в Октябрьском. Мы проинформировали об этом жителей, объяснили, что чисткой территории все равно будет заниматься наше ТСЖ. Мы берем всего 1200 рублей за сезон. У частников выходит дороже. Ну вот кто-то понял, кто-то вообще не обратил внимания, а кто-то возмущаться начал», - сказал Рау.

Некоторые жители действительно нанимают частные компании для уборки снега, но техника ТСЖ, говорит Рау, все равно чистит дороги во всем поселке. А значит, услуга по уборке снега оказывается. По словам общественника, большей части жителей вообще все равно, кто будет заниматься уборкой снега, главное, чтобы можно было проехать.

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Рау считает, что конфликт раскачивает, в том числе, депутат Юрий Ряполов, который сам живет в Октябрьском.

«Этот единоросс Ряполов постоянно меня пытается как-то задеть. В соцсетях распространяет информацию, что я и грабитель, и рэкетир, и похититель женских сердец», - поделился Рау.

Что касается связей Рау в полиции, на которые намекал депутат Ряполов в своем выступлении, то наличие их очень сомнительно. Виктор Рау известен в городе как вечный оппозиционер и постоянный участник протестных акций. К примеру, летом он проводил одиночные пикеты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края, ранее активно агитировал за возвращение выборов мэра, устраивал акции протеста возле администрации края .За это и многое другое он неоднократно был задержан полицией. В прошлом году он засветился в скандале с жильем для детей-сирот в поселке Центральный, а в 2015, например, СМИ писали, что при обыске в его кафе полиция нашла наркотики.