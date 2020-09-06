Снова смерти и тяжелые пациенты. Как в Алтайском крае распространяется коронавирус

Новости 06.09.2020 15:35 1779

По данным оперштаба Алтайского края, в регионе подтвержден 61 новый случай коронавируса. В Барнауле – 36 вновь заболевших, Рубцовске – 7, Бийске, Славгороде – по 3 заболевших, Заринске, Яровом - по 2 заболевших, Новоалтайске, Бийском, Волчихинском, Краснощековском, Павловском, Родинском, Тогульском, Шелаболихинском районах – по 1 заболевшему.

За весь период в крае подтверждено 12 094 случаев коронавируса, количество выписанных по выздоровлению – 10842 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 889 человек, из них в госпиталях находятся 749 пациентов, амбулаторное лечение получают 140 пациентов.

В 4998 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, у 3615 пациентов – ОРВИ, у 3481 пациентов с коронавирусом выявлена внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 125 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключен 41 человек.

За минувшие сутки скончалось два пациента, оба от кооронавируса. Там образом за весь период в регионе скончалось 363 человека, из них непосредственно от коронавирусной инфекции скончались 134 человека, по иным причинам смерти – 224 человека; на экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 6 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1915 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51369 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 401861 человек, за сутки - 1871.