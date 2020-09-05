Количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ в Алтайском крае резко возросло

Новости 05.09.2020 13:25 1417

В госпиталях Алтайского края находится 118 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 40 человек. Этот показатель существенно выше, чем в предыдущие дни и позволяет делать некоторые прогнозы относительно доли летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Как ранее пояснял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, уровень летальности можно прогнозировать отталкиваясь от показателя эффективности ИВЛ, которое составляет 50-54%.

За последние сутки в регионе зафиксировано 5 смертей, из них непосредственно от коронавируса – 1. Еще 4 пациента умерли по иным причинам. За весь период скончался 361 человек, от коронавирусной инфекции - 132 человека, по иным причинам смерти – 224 человека; на экспертизе остается 5 случаев.

Всего на сегодняшний день в крае подтверждено 12 033 случаев коронавируса. За сутки – 63. Количество выписанных по выздоровлению – 10808 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 864 человека, из них в госпиталях находятся 743 пациента, амбулаторное лечение получают 121 пациент. Среди всех заболевших у 3449 человек подтверждена внебольничная пневмония, у 3609 – ОРВИ, в 4975 случаях инфекция протекала бессимптомно.

Новые случаи подтверждены в Барнауле – 38, Бийск – 6; Новоалтайск, Рубцовск – по 4 заболевших, Славгород – 2, Заринск, Благовещенский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский районы - по 1 заболевшему.

На 5 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1727 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51300 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 399990 человек, за сутки - 3075.