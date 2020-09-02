Алтайские депутаты будут добиваться расширения сельской выплаты к страховой пенсии

Новости 07.09.2020 9:05 171

Депутаты парламента Алтайского края намерены внести в Госдуму законодательную инициативу о доплате к страховым пенсиям. Чтобы дополнительные деньги могли получать и те сельские специалисты, которые переехали в город, сообщает пресс-служба АКЗС.

Народные избранники уже не первый раз предлагают изменить федеральный закон, по которому труженики села, вышедшие на пенсию, получают ежемесячную доплату – 25% от страховой пенсии. Но получают ее не все, а только те, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, сейчас уже не работает, но живет в селе.

В АКЗС поступали неоднократные жалобы от людей, которые лишены такой доплаты. А все потому, что выйдя на пенсию, переехали жить в город. Как раз эту привязку к нынешнему месту жительства депутаты и предлагают из закона убрать.

Еще одна проблема – список профессий, которые могут рассчитывать на такую доплату. Он обширный, но не всеобъемлющий и некоторые труженики села остались без выплат.

Вопрос будет рассмотрен на сентябрьской сессии АКЗС.