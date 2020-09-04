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«Сели в лужу». Алтайский коммунист проиграл в суде дело против либерал-демократа

Новости
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Краевой суд отказал кандидату в депутаты Заксобрания от КПРФ Антону Арцибашеву в удовлетворении иска против кандидата от ЛДПР Александра Мокрова. Коммунист пытался доказать, что либерал-демократа выдвинула неправильно проведенная партконференция под руководством неправильно избранного координационного совета. Итоги заседания суда 4 сентября «Политсибру» рассказал глава алтайской ЛДПР Максим Крайн.

«Коммунисты сели в лужу. Мы предоставили все документы от нас и центрального аппарата и высшего совета партии и смогли доказать правомочность конференции», - сказал Крайн.

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Как ранее сообщал «Политсибру», в иске Арцибашева было указано, что  партия нарушила процедуру выдвижения кандидатов на выборы 13 сентября 2020 года (было недостаточное представительство делегатов и отсутствовало обязательное уведомления федерального руководства). А также, что с нарушениями прошла и отчетно-выборная конференция регионального отделения.

Что любопытно, коммунисты узнали эти внутренние данные из анонимного сообщения в партию. Имя анонима в ЛДПР знают и намерены его исключить из своих рядов.

Впрочем, речь, скорее всего, об исполнителе. Очень вероятно, что к сливу причастны статусные члены партии. Что вполне возможно, поскольку в конце прошлого года в алтайской ЛДПР сменился координатор. Им стал присланный из Москвы молодой партфункционер Крайн. И не со всеми местными представителями партии у него сложились отношения.

Автор: Александра Черданцева

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

кирюха

Жирик ведет свою партейку к победе? Не смешите, он бабло отрабатывает, и довольно успешно!

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Гость

В кпрф нет коммунистов.

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