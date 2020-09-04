Отставки министров, сравнения с Пакистаном и перипетии национальной политики: что произошло в Сибири за неделю

Новости 04.09.2020 18:20 1281

Министры отправляются в отставки и заражаются, Красноярск сравнивают с Пакистаном и отнюдь не в пользу первого, в столице Сибири остро встал национальный вопрос, а на Кузбассе внезапно перестала действовать скидка на провоз угля по железной дороге. Что ещё произошло в Сибири за минувшую неделю (29 августа - 4 сентября) - читайте в обзоре "Политсибру".

Новосибирская область

2 сентября стало известно, что Новосибирск занял первое место среди 20 крупных городов России по нетерпимости к мигрантам. В этот же день вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев провёл заседание Совета по межнациональным отношениям. По его итогам решено создать при Совете рабочие группы, которые займутся разработкой Стратегии реализации государственной национальной политики в области до 2025 года, а также вопросами социальной и культурной адаптации и интеграции иностранцев.

Республики Хакасия и Тыва

А эти две национальные республики, наоборот, демонстрируют тесное взаимодействие. Так, ещё 28 августа сообщалось, что хакасский Минфин возглавит бывший министр финансов Тывы Юрий Килижеков, а 2 сентября Минобрнауки Хакасии и Кызыльское кадетское училище заключили соглашение о совместном патриотическом воспитании молодёжи обеих республик. Также 2 сентября стало известно, что министр спорта Хакасии Владимир Кретов подал в отставку.

Омская область и Красноярский край

Глава омского областного Минспорта Дмитрий Крикорьянц пока что тоже не работает. Нет, в отставку он не ушёл – он заболел коронавирусом. В отставку ушёл министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин. По данным FinExpertiza, регион лидирует среди самых экологически неблагополучных субъектов РФ — хуже только в Пакистане.

«Два Алтая»

Алтайский край тоже отметился политической отставкой, только грядущей. 4 сентября о намерении покинуть свой пост сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров. Он рассказал «Политсибру», что решил сложить полномочия из-за преклонного возраста (ему 68 лет).

Что касается Республики Алтай, то 3 сентября в Москве был задержан гендиректор республиканского агентства по ипотечному и жилищному кредитованию Михаил Карпенко. Его обвиняют в хищении почти 100 млн рублей при оснежении курорта «Манжерок». Подозревается, что действиями Карпенко руководил задержанный недавно Роберт Пальталлер.

Иркутская область

Здесь разбираются с доходами и расходами депутата областного собрания Андрея Левченко. Комиссия по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Заксобрания области 4 августа рекомендовала лишить его мандата в связи с утратой доверия.

Проверка начата по требованию прокуратуры, которая считает, что депутат не указал в справке о доходах за 2018–2019 годы информацию о трех банковских счетах и финансовых обязательствах, подтвержденных решением суда, на сумму 57,5 млн рублей, сообщает irkutsk.news. Окончательное решение депутаты примут на сессии 16 сентября.

Томская область

Реготделение партии «Новые люди» заявило, что получат поддержку 11% избирателей на выборах в городскую думу 13 сентября. Такие выводы им помогли сделать результаты опроса ВЦИОМ, который был проведен по заказу партии.* Впрочем, глава реготделения Александр Даванков заявил, что рассчитывает минимум на 15% голосов.

*Изготовлено: ООО «Редвикс Медиа», 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д.98, кв. 174, 7017203107Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Тираж — 1 шт. Дата выпуска — 04.09.2020. Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Кемеровская область

Кузбасские угольщики не смогли договориться с РЖД. Железнодорожники в одностороннем порядке отказали в предоставлении скидок на перевозки на экспорт угля. Организация отменила скидку в 12,8% в направлении портов Юга и Северо-Запада России. Эту информацию уже прокомментировал глава Кемеровской области Сергей Цивилев, который подчеркнул, что ранее власти регионе в течение года пытались отстоять снижение стоимости перевозок угля, однако добиться скидок удалось лишь на некоторое время.

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило пояснил решение сложным моментом для отрасли, сообщает «ВСЁ про ВСЁ».