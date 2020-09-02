18 студентов АлтГПУ будут получать стипендию имени первого директора Барнаульского учительского института А.П. Щекотинского

Новости компаний 04.09.2020 17:10 749

В преддверии нового учебного года Губернатор Алтайского края подписал распоряжение о назначении стипендии им. А.П. Щекотинского обучающимся очной формы обучения педагогических организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края. Согласно документу получателями стипендии стали 21 человек, 18 из них – студенты педагогического университета. Все они прошли производственную практику в школах Алтайского края, где есть кадровый дефицит.

Будущие учителя в течение полугода совмещали педпрактику с временным замещением педагогических вакансий в школах региона. Благодаря работе студентов педуниверситета в двух городах и восьми районах удалось временно решить кадровые проблемы. Были закрыты вакансии учителей начальных классов, педагогов-психологов и воспитателей, учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранных языков, математики, физики, физической культуры.

Альбина Заволовская, студентка исторического факультета, работала воспитателем дошкольной группы в Поспелихинской СОШ №3 Поспелихинского района. Особых трудностей совмещение учебы и практики у нее не вызвало. Она рассказала, что работала воспитателем в первой половине дня, поэтому оставалось достаточно времени чтобы подготовить задания и отправить их преподавателям вовремя. Более насыщенный рабочий график был у Натальи Паниной, студентки филологического факультета. Она вела русский язык и литературу в среднем и старшем звене, так же замещала учителя истории и обществознания в некоторых классах Чистюньской СОШ (Топчихинский район).Такая педагогическая деятельность студентов оказалась возможна благодаря практикоориентированному характеру образовательных программ, реализуемых в АлтГПУ. Некоторые студенты работали в школах края в рамках длительной педагогической практики, некоторые – в рамках индивидуального учебного плана. Такая поддержка педуниверситетом школ региона, которые испытывают кадровый дефицит, помогла им полноценно завершить прошедший учебный год.

Стипендия имени Алексея Павловича Щекотинского призвана стимулировать и поддерживать освоение студентами очной формы обучения педагогических организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, образовательных программ и усиления их практической подготовки, а также повышения заинтересованности в будущей профессиональной деятельности.Стипендия назначается сроком на 5 месяцев, ежемесячная выплата составляет 7500 рублей. Кандидатами на ее получение могут стать студенты-очники, прошедшие производственную практику. Практика проходит на базе школ Алтайского края, имеющих дефицит кадровой обеспеченности, при условии успешной сдачи промежуточных аттестаций за 2 предыдущих учебных семестра, и длится от 2 до 5 месяцев.