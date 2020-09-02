Более тысячи жителей Алтайского края пришли на площадки «Диктанта Победы»

Новости 04.09.2020 16:50 725

Однако тестирование можно было пройти и онлайн - на сайте диктантпобеды.рф, либо в специальном приложении для смартфона.

Перед началом тестирования на площадке, организованной в краевом парламентском центре, к участникам акции обратился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко.

«В нашей стране и за рубежом примерно 1,5 млн человек принимают участие в акции. Сегодня мы все с вами сделаем очень значимое дело - очередной раз обратимся к памяти о Великой войне и вспомним людей, благодаря которым в нашей истории была Великая Победа, которым мы все обязаны жизнью, настоящим и будущим нашего народа и всего человечества», - отметил он.

Свои знания истории Великой Отечественной войны на площадке в краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова проверила заместитель секретаря Регионального отделения Стелла Штань. Обращаясь к собравшимся, она отметила, что в партии «Единая Россия» патриотическое направление – одно из важных, поскольку нельзя допустить того, чтобы история великой страны искажалась и забывалась.

«Мы не имеем права позволять интерпретировать историю Великой Отечественной войны. Самой доводилось стать свидетелем, как в Праге молодой гид во время экскурсии рассказывал туристам такие вещи о войне, которые просто невозможно было слышать. Пришлось рассказать молодому человеку, как его ровесники - советские солдаты, погибали 9 мая, уже после подписания акта о капитуляции, защищая Прагу. – поделилась Стелла Штань. – Наша задача - сохранять память о героическом прошлом нашей страны. И «Диктант Победы» дает возможность еще раз прочувствовать гордость за поколение победителей».

В этом году к акции присоединились военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также военных частей Барнаула, Бийска, Алейска, Славгорода и Топчихинского района, курсанты Барнаульского юридического института и сотрудники региональной Росгвардии.

Результаты «Диктанта Победы» будут готовы к середине сентября. Все участники получат в электронном виде сертификаты с указанием количества набранных баллов. Для участия в акции зарегистрировались более 16 тысяч жителей Алтайского края.