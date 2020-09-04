В силу возраста. Бизнес-омбудсмен Нестеров объяснил, когда и почему покидает пост

Новости 04.09.2020 16:59 1515

Уполномоченный по правам предпринимателей Павел Нестеров рассказал «Политсибру», почему досрочно покидается свой пост.

«Я принял решение о сложении своих полномочий в силу возраста (Нестерову 68 лет - прим.ред.). Но давить диван не собираюсь, постараюсь быть полезным на общественной работе. Я никогда не держался за этот свой пост, мне была важнее сама работа, помощь предпринимателям. Да, были взлеты и падения, но и сделано было много», - сказал бизнес-омбудсмен.

Губернатора Виктора Томенко он уведомил еще 1 сентября. Работать Павел Нестеров будет до 30 октября 2020 года. Ориентировочно 29 октября должна пройти сессия краевого парламента, где депутаты примут его отставку и назначат нового бизнес-омбудсмена.

Также о своем уходе он написал руководителям крупных бизнес-объединений региона (документ имеется в распоряжении редакции). В этом письме он называет институт защиты бизнеса «важной современной правозащитной структурой, созданной практически с нуля» и выражает благодарность всем, с кем работал.

«Конечно, не все вопросы решены положительно, да это и невозможно в условиях, которые, в первую очередь, зависят от глобальных системных факторов, федеральных правовых актов, а порой и настроения общества, но у нас много прекрасных примеров защиты бизнеса, включая от уголовного преследования», - написал Нестеров.

Как ранее сообщал «Политсибру» со ссылкой на источники, в качестве кандидата на этот пост рассматривают депутата краевого парламента Андрея Осипова. Однако есть информация, что бизнес-сообщество намерено предложить еще несколько кандидатур.