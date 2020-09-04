25 млн рублей выделили из бюджета Барнаула на достройку проблемного детсада

Новости 04.09.2020 15:43 1237

Депутаты городской думы поддержали предложение администрации и согласовали выделение из казны Барнаула 25 млн рублей на завершение строительства детского сада. Такое решение было принято на заседании в пятницу, 4 сентября.

Речь про детсад в квартале 2006а (рядом с улицей Сергея Ускова в Индустриальном районе). Из-за этого пришлось увеличить дефицит бюджета (который теперь составляет 685,3 млн рублей).

«Это социальный объект, он очень нужен микрорайону. И достроить его и запустить нужно как можно быстрее», - пояснила «Политсибру» председатель БГД Галина Буевич.

Как ранее сообщал «Политсибру», изначально объект возводила новосибирская строительная компания «БраНс», которая выиграла тендер в октябре 2018 года. Стоимость работ - 128,4 млн рублей. Но в июне 2019 году заказчик расторг контракт, потому что новосибирцы не построили сад в положенные сроки. Компания успела освоить 39 млн рублей, возвести забор, уложить временные электросети и выполнить цоколь здания.

Подробнее об этом читайте в материале «Как решились проблемы барнаульского детского сада в квартале 2006а».

Конкурс по достройке в августе 2019 года выиграл уже алтайский застройщик «Селф».

По словам главы комитета по финансам администрации города Надежды Тиньгаевой, возникла необходимость актуализации проектной документации, что привело к удорожанию строительства (и материалов, и работ).