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Дело в маске. Фоторепортаж с первого после летних каникул заседания гордумы Барнаула

Новости
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Пока сессии парламента Алтайского края проходят в полудистанционном режиме, депутаты гордумы Барнаула уже во второй раз собрались на полноценное очное заседание (первое прошло в июне, а до этого с апреля онлайн-встреч не было). В масках (но не все и не до конца), с соблюдением социальной дистанции (для этого даже перебрались в зал городской администрации) депутаты обсудили поправки в бюджет, план приватизации и доклад главы барнаульской полиции. Как это было, смотрите глазами нашего фотографа Олега Укладова. 

Вот депутаты еще в масках.

Вот уже без них.

А вот мастер-класс по ношению маски от главы города Вячеслава Франка. 

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А вырастет она всего на пару тысяч

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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