Дело в маске. Фоторепортаж с первого после летних каникул заседания гордумы Барнаула

Пока сессии парламента Алтайского края проходят в полудистанционном режиме, депутаты гордумы Барнаула уже во второй раз собрались на полноценное очное заседание (первое прошло в июне, а до этого с апреля онлайн-встреч не было). В масках (но не все и не до конца), с соблюдением социальной дистанции (для этого даже перебрались в зал городской администрации) депутаты обсудили поправки в бюджет, план приватизации и доклад главы барнаульской полиции. Как это было, смотрите глазами нашего фотографа Олега Укладова.
Вот депутаты еще в масках.
Вот уже без них.
А вот мастер-класс по ношению маски от главы города Вячеслава Франка.
А вырастет она всего на пару тысяч