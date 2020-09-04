Дело в маске. Фоторепортаж с первого после летних каникул заседания гордумы Барнаула

Новости 04.09.2020 14:55 1533

Пока сессии парламента Алтайского края проходят в полудистанционном режиме, депутаты гордумы Барнаула уже во второй раз собрались на полноценное очное заседание (первое прошло в июне, а до этого с апреля онлайн-встреч не было). В масках (но не все и не до конца), с соблюдением социальной дистанции (для этого даже перебрались в зал городской администрации) депутаты обсудили поправки в бюджет, план приватизации и доклад главы барнаульской полиции. Как это было, смотрите глазами нашего фотографа Олега Укладова.

Вот депутаты еще в масках.

Вот уже без них.

А вот мастер-класс по ношению маски от главы города Вячеслава Франка.