Алтайскому губернатору пожелали не болеть после отечественной прививки от гриппа

Новости 04.09.2020 14:05 1219

О том, что губернатор Виктор Томенко сделал прививку отечественной вакциной совигрипп, он рассказал в своем Инстаграм.

«В этом году прививочная кампания стартовала в августе. Это связано со сложной эпидситуацией, которая сложилась в целом по стране. У нас в крае планируется привить около 60% жителей. Это поможет нам преодолеть эпидподъем с минимальными последствиями. Дорогие жители Алтайского края, ставьте прививки от гриппа! Этим вы защитите себя, родных и близких от болезни», - призвал жителей региона губернатор.

Медработник пояснила, что теперь губернатору нежелательно принимать тепловые процедуры – бани и сауны.

«Дело сделано, вакцина уже на месте», - прокомментировал процедуру Виктор Томенко.

Читатели губернатора в комментариях пожелали ему не болеть.