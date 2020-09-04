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Алтайскому губернатору пожелали не болеть после отечественной прививки от гриппа

Новости
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О том, что губернатор Виктор Томенко сделал прививку отечественной вакциной совигрипп, он рассказал в своем Инстаграм.

«В этом году прививочная кампания стартовала в августе. Это связано со сложной эпидситуацией, которая сложилась в целом по стране. У нас в крае планируется привить около 60% жителей. Это поможет нам преодолеть эпидподъем с минимальными последствиями. Дорогие жители Алтайского края, ставьте прививки от гриппа! Этим вы защитите себя, родных и близких от болезни», - призвал жителей региона губернатор.

Медработник пояснила, что теперь губернатору нежелательно принимать тепловые процедуры – бани и сауны.

«Дело сделано, вакцина уже на месте», - прокомментировал процедуру Виктор Томенко.

 

Читатели губернатора в комментариях пожелали ему не болеть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня поставил прививку от гриппа. Вакцина отечественная – совигрипп, защищает от тех видов гриппа, которые ожидаются в нынешнем сезоне. В этом году прививочная кампания стартовала в августе. Это связано со сложной эпидситуацией, которая сложилась в целом по стране. У нас в крае планируется привить около 60% жителей. Это поможет нам преодолеть эпидподъем с минимальными последствиями. Дорогие жители Алтайского края, ставьте прививки от гриппа! Этим вы защитите себя, родных и близких от болезни.

Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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