Кандидат в депутаты АКЗС от КПРФ пытается по суду лишить регистрации кандидата от ЛДПР

Новости 04.09.2020 13:35 1317

Коммунист Антон Арцибашев обратился в суд с иском об отмене регистрации либерал-демократа Александра Мокрова. Оба являются кандидатами в депутаты парламента Алтайского края по округу № 26. В распоряжении редакции «Политсибру» имеется копия искового заявления.

Суть претензий

Судя по документу, Антон Арцибашев полагает, что имеется законное основание лишить Мокрова регистрации – несоблюдение требований к выдвижению кандидата от партии.

«10 июля 2020 состоялась внеочередная конференция регионального отделения по выдвижению кандидатов на единый день голосования. Присутствовало всего 10 делегатов от пяти местных отделений (…). Кворум отсутствовал. Члены партии не оповещались о конференции, нарушен порядок ее созыва и проведения. При наличии более 9000 членов партии в Алтайском крае, 69 местных отделений, принятие решения голосами 10 человек нелегитимно (…). Это должно послужить основанием для отмены регистрации кандидата Александра Мокрова», - сказано в иске.

Кроме того, указан еще один момент. Якобы очередная отчетно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР, прошедшая 12 июня 2020 года, тоже была с процедурными нарушениями и по числу делегатов, и по отсутствию согласования повестки и даты проведения конференции с центральным аппаратом партии.

«Состав руководящего органа был избран с нарушениями, незаконно и нелегитимно», - указано в иске Арцибашева.

Откуда он все это узнал?

Ответ на этот вопрос частично имеется и в самом иске. Там сказано, что один из членов партии ЛДПР указал всю эту информации в жалобе в алтайский Минюст.

Как пояснил «Политсибру» сам Антон Арцибашев, документ он получил анонимно.

«Нам в крайком занесли бумагу анонимную», - пояснил он.

Глава регионального отделения ЛДПР Максим Крайн также же сказал, что информацию о якобы допущенных нарушениях действительно предоставил член партии. Его имени он не назвал, но заверил, что после выборов «крот» будет исключен из партии.

Кстати, Крайн заявляет, что все доводы коммуниста не обоснованы.

«Он не предоставил никаких доказательств. Все процедуры, о которых он говорит, прошли с соблюдением устава партии», - сказал главный либерал-демократ региона.

Более развернутого комментария по этому поводу он дать не успел, так как спешил на заседание суда.

Антон Арцибашев очень политкорректно сказал, что не хотел бы раскрывать всех процедурных моментов. Но подачу иска объяснил так:

«У всех должны быть одинаково равные права».

Так, и что там с судом?

Сначала коммунист обратился с иском в Октябрьский районный суд. Однако там ему отказали в регистрации документа, ибо он просто обратился не по адресу. И, действительно, такие вопросы по выборам краевого уровня решает Краевой суд. Именно в нем в эти минуты проходит заседание.

Как предположил источник «Политсибру», требования КПРФ как раз-таки обоснованные. И, кстати, если такое нарушение действительно было и его докажут, то под угрозой снятия окажется не только Мокров, но и все остальные кандидаты от ЛДПР на выборах 13 сентября.

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