Еще пять смертей за сутки. В Алтайском крае не снижается доля тяжелобольных пациентов, несмотря на снижение случаев заболеваемости

Новости 04.09.2020 11:50 1176

По данным оперштаба Алтайского края. в регионе подтверждено еще 62 случая коронавируса. В Барнауле – 40 человек, Новоалтайске – 5, Первомайском районе – 3, Бийске, Немецком национальном, Тогульском районе – по 2 заболевших, Заринске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Павловском, Родинском, Троицком, Хабарском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае 11 970 человек, количество выписанных по выздоровлению – 10731 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 883 человека, из них в госпиталях находятся 737 пациентов, амбулаторное лечение получают 146 пациентов.

В 4949 случаях установлено бессимптомное течение инфекции, у 3601 у заболевшего подтверждено ОРВИ, у 3420 - внебольничная пневмония. В госпиталях края 116 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 33 человека.

За минувшие сутки в крае скончалось 5 пациентов. Из них от коронавирусной инфекции 1, 4 человека - по иным причинам. За весь период скончалось 356 человек, Из них от коронавируса - 131, иные причины привели к смерти 220 человек; на экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 4 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1769 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51179 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 396915 человек, за сутки - 3046.