Алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров уходит в отставку

Новости 04.09.2020 11:43 1349

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление об уходе с поста. Об этом «Политсибру» сообщил источник.

А вот сам Нестеров от комментария отказался. Он не подтвердил, но однако же не опроверг это сообщение.

Павлу Нестерову 68 лет. Пост бизнес-омбудсмена он занимает с 2013 года. В 2018 году его переизбрали «на второй срок», что давало ему право работать до 2023 года.

По данным источника «Политсибру», Нестерова могли попросить покинуть пост, чтобы освободить это место для другого человека - депутата АКЗС от «Единой России», главы правового комитета Андрей Осипова. Он был избран по одномандатному округу и если действительно займет эту должность и досрочно уйдет из парламента, то его место будет пустовать до конца созыва. Кстати, есть вариант, что следующие выборы пройдут не в сентябре 2021 года, а в марте.

Павел Нестеров с 2005 года возглавляет реготделение «Опоры России», в 2004-2013 годах был депутатом краевого парламента, в 2003-2007 был главой Общественного совета по предпринимательству при главе администрации Алтайского края. Имеет опыт работы в бизнесе: был на руководящих постах в «Алтайкрайбыттехника», «Алтай БТ сервис», «ПРОМ'экс».