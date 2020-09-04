Надо платить больше. Депутаты поспорили, но приняли повышение зарплаты чиновников Барнаула

Новости 04.09.2020 12:09 1191

Депутаты барнаульской городской Думы на заседании в пятницу, 4 сентября, приняли решение о повышении части заработной платы мэра города, его заместителей, глав комитетов и всех остальных муниципальных служащих администрации, а также нескольких депутатов, официально работающих в БГД. Рост составит 3%. С таким решением были согласны не все народные избранники, передает корреспондент «Политсибру» из зала заседаний.

Просто выполняем постановление

Еще до начала заседания председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич в беседе с журналистами подчеркнула, что решение о росте ежемесячного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих приняло правительство региона. БГД, принимая положение о трехпроцентном росте, просто выполняет постановление властей региона.

«Это касается не только Барнаула. Это касается всех муниципальных образований региона», - сказала она.

А депутат-единоросс, председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению Иван Огнев добавил:

«Нужно понимать, что в период самоизоляции граждане находились дома, а муниципальные служащие были на рабочих местах и выполняли свою работу, жизнь в городе не остановилась, это всем понятно, поэтому нужно идти на повышение однозначно».

Как ранее сообщал «Политсибру», глава Барнаула Вячеслав Франк с октября 2020 года будет ежемесячно получать не 50 668 рублей, 52 189 рублей. Но это не вся его зарплата. Он, как и другие работники мэрии имеет доплаты. Например, получает ежемесячное денежное поощрение, некоторые надбавки (в том числе, и за работу с гостайной), а также районный коэффициент. Так что реальная месячная зарплата получается значительно выше.

Вырастет зарплата у заместителя председателя БГД, одного председателя комитета и двух зампредов – только четыре депутата БГД работают в думе на постоянной основе.

Эта тема вызвала ажиотаж среди местных СМИ. Но справедливости ради добавим, что рост вознаграждения - ежегодный процесс по всей стране. И в прошлом году эта часть зарплат в Барнауле повышалась на 15%. В этом году будет только 3%.

Нужно воздержаться от такого решения

Но рост зарплат чиновников - всегда тема спорная. И в этот раз два депутата от оппозиции высказались против такого решения.

«Мы не видим предпосылок для увеличения зарплаты, учитывая, что бюджет на последующие годы по доходам упадет. Многие органы местного самоуправления отказались от повышения зарплат», - сказал депутат КПРФ Иван Карпов.

Также он призвал представителей администрации более четко показывать доходы, а не представлять отдельные пункты из официальных документов.

Не поддержала решения и депутат фракции «Справедливая Россия» Оксана Молодых.

«СР часто согласны с ростом оплата труда. Но сейчас мы считаем, что вопрос не актуален. Мы не против, но в этом году можно было бы воздержаться от такого решения. Пережить этот год и вернуться в следующем, посмотрев, что будет по бюджету. Хотя я считаю, что оплата труда мэра не достаточная и такая нагрузка требует более высокого уровня зарплаты», - сказала Молодых.