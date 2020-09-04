В медиарейтинге депутатов Барнаульской Гордумы за август сменились лидеры

Рейтинги 04.09.2020 12:40 1158

По итогам прошлого месяца в рейтинге упоминаемости депутатов Барнаульской городской Думы почти полностью сменилась пятерка лидеров. Свои позиции сохранила только спикер Галина Буевич. Но первую строчку она делит с Сергеем Завалихиным.

Большинство упоминаний Галины Буевич связано с ее доходами за 2019 год. Сначала были опубликованы декларации ректоров (председатель БГД ректор Алтайской академии культуры и искусств – прим.ред.), а затем стали известны доходы всех депутатов Думы за прошлый год.

Сергей Завалихин, который в последнее время не так часто появляется в СМИ, в августе активно комментировал ситуацию с празднованием Дня ВДВ в Барнауле. Торжественное мероприятие 2 августа прошло, хотя официально массовые гуляния в регионе были под запретом из-за пандемии коронавируса. В соцсетях по этому поводу было много дискуссий. По словам Завалихина, массового митинга не было, на него было приглашено около 30 человек, а остальные пришли сами.

«Серебро» в августе тоже сразу у двух депутатов Оксаны Молодых и Александра Гросса. Руководитель фракции «Справедливая Россия» предложила главе Октябрьского района Барнаула Вячеславу Новикову уйти с поста. Чиновник не так давно был лишен прав и вновь попал в поле зрения полиции. По мнению депутата, такое поведение недостойно главы района.

Гросс нарастил медийность за счет новостей о доходах депутатов и комментариев о готовности коммунальщиков к новому отопительному сезону. Кстати, его рост в рейтинге самый большой – по итогам июля он занимал только 9 место с «нулевым» рейтингом.

На третье место в августе поднялся Вячеслав Перерядов. СМИ писали о его доходах, а также об участии в различных мероприятиях и совещаниях.

В целом, в августе медийность барнаульских депутатов заметно подросла.

Первая десятка рейтинга депутатов БГД за август:

Почти половина депутатов БГД набрали меньше пяти упоминаний

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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