В Алтайском крае решили не переходить к очередному этапу смягчения ограничений, но часть запретов все же сняли

Новости 04.09.2020 10:50 1547

Алтайский край не готов к переходу на новый этап снятия ограничений. К такому выводу пришли участники рабочего совещания при губернаторе края Викторе Томенко 3 сентября.

Причина – высокая доля пациентов с тяжелым течением заболевания. Кроме того, в регионе выявляется большое количество нековидных вирусных пневмоний. А как было подчеркнуто на совещании, «дальнейшее смягчение режима ограничений в Алтайском крае возможно только при наличии более ощутимых положительных изменений эпидситуации».

Однако ряд запретов, все же было снято, сообщает пресс-служба региона. Виктор Томенко внес ряд изменений в действующий указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Теперь в регионе можно ходить в кинотеатр, однако работать они будут при заполняемости не более 50% от общей вместимости зрительного зала.

Кстати разрешено также работать учреждениям культуры и искусства: театрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам. При этом заполняемость также не должна превышать половины зала. При этом не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов. При этом на спортивных мероприятиях трибуны можно заполнять не более чем на четверть. А рассаживаться в кинотеатрах, театрах и спортивных мероприятиях можно только с учетом социальной дистанции и в масках.

Разрешено посещение бассейнов, при наличии у них паспорта готовности.

Напомним, ко второму этапу снятия ограничений Алтайский край перешел 7 августа