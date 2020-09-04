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С дальнейшими полномочиями главы района на Алтае депутаты будут определяться в течение трех дней

Новости
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В Каменском районе депутаты муниципального собрания определятся при помощи опросного голосования. Об этом "Политсибру" сообщил глава районного парламента Виктор Кашицин. 

"Мы собрались на рабочее совещание, а с полномочиями главы определимся при помощи опросного голосования, оно будет продолжаться три дня", сказал он. 

Напомним, в данный момент полномочия главы исполняет заместитель главы Каменского района Евгения Гордиенко. После серьезного скандала депутаты согласились на исполнение ей обязнностей главы района, однако установили срок и дали рекомендации, назначить ещё одного заместителя. 18 августа 2020 года им стал Сергей Умяров.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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"В Каменском районе депутаты муниципального собрания определятся при помощи опросного голосования. " А с чем они определяются? С ориентацией?

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