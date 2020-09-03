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Год за два. Алтайским медикам, работающим с ковидными пациентами, пообещали льготную пенсию

Новости
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Впрочем, период, который в трудовой стаж зачтут в соответствии с постановлением Правительства России, ограничивается 9 месяцами. Медицинским работникам, оказывающим помощь больным  COVID-19,  будет засчитываться стаж в двойном размере.   

Двойной стаж будет  засчитываться врачам, медработникам, оказывающим скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, а также лаборантам.  

Официальный сайт региона сообщает, что двойной стаж также будет «начисляться» междработникам. Оказывающим помощь  ковидным пациентам на дому.  

«Нормами пенсионного законодательства предусмотрено, что при подсчете страхового стажа периоды работы медицинских работников, в том числе дающей право на досрочное назначение страховой пенсии, подтверждаются на основании сведений персонифицированного учета. Эти сведения за 2020 год к нам поступят от работодателей не позднее 1 марта следующего года. Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, будут введены дополнительные показатели. При сдаче отчетности работодатели обязаны будут их указать», - поясняет начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц краевого пенсионного ведомства Юлия Барсукова.

Однако, для медицинских работников, которые уже получают пенсию, постановление ничего не меняет, так как право на пенсию у них уже определено, а на ее размер с 2002 года влияют только уплаченные страховые взносы.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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