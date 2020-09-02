Фонд Андрея Мельниченко на Алтае завершает прием документов

Новости 03.09.2020 17:20 535

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалы завершают прием документов учащихся, увлеченных естественными и точными науками. Следующий этап – отборочные испытания. По итогам испытаний талантливые школьники смогут бесплатно получить профильное образование по математике, физике, астрономии, химии, биологии, робототехнике, информатике и программированию.

«Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» - это уникальная возможность получить качественное образование от лучших преподавателей ведущих ВУЗов и школ регионов, экспертов и отраслевых специалистов со всей страны. Уникальная образовательная среда позволяет юным талантам максимально погрузиться в практическую и исследовательскую деятельность, развить научный потенциал и раскрыть творческие способности.

В 2020 году 99% выпускников образовательных центров Фонда на Алтае поступили в ведущие российские университеты на бюджетные места.