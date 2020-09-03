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На Октября, ЦУМе и в Нагорном. Где жители предлагают установить надпись «Барнаул орденоносный»

Новости
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Утром в четверг, 3 сентября, администрация Барнаула предложила горожанам самим выбрать место для установки новой конструкции «Барнаул орденоносный» и Ордена Октябрьской Революции. И барнаульцы уже начали делиться своими идеями в социальных сетях.

Вот, например, пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте» и Instagram предложили такие варианты:

  • в районе речного вокзала при въезде в город на каком-то высоком (антивандальном) постаменте,
  • перед танком (возле кинотеатра МИР) вдоль ограды,
  • на одном из зданий на площади Октября,
  • на площади Баварина или террасах Нагорного парка со стороны Спартака-2,
  • на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова,
  • на Нулевом километре перед администрацией края,
  • на здании Речного вокзала,
  • на перекрестке улиц Малахова и 42-й Краснознаменной бригады,
  • на разных жилых домах в районе кинотеатра «Мир» на пересечение проспектах Строителей, Социалистический или Красноармейский,
  • в районе железно-дорожного вокзала,
  • на пересечении улиц Взлетной и Ускова,
  • на здании Главпочтамта напротив ЦУМа.

Есть также предложение вернуть буквы на место – крышу дома на проспекте Ленина у ЦУМа, где она была до 2017 года.

Как сообщили в администрации, новая конструкция будет длинной 32 метра. Старую (что на фото) решили не восстанавливать.

Сбор предложений в соцсетях администрации: «Вконтакте», «Одноклассники»FacebookTwitterInstagram продлится до 28 сентября . Эксперты оценят все варианты и по подходящим будет запущено голосование на сайте barnaul.org.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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