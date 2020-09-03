На Октября, ЦУМе и в Нагорном. Где жители предлагают установить надпись «Барнаул орденоносный»

Утром в четверг, 3 сентября, администрация Барнаула предложила горожанам самим выбрать место для установки новой конструкции «Барнаул орденоносный» и Ордена Октябрьской Революции. И барнаульцы уже начали делиться своими идеями в социальных сетях.
Вот, например, пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте» и Instagram предложили такие варианты:
Есть также предложение вернуть буквы на место – крышу дома на проспекте Ленина у ЦУМа, где она была до 2017 года.
Как сообщили в администрации, новая конструкция будет длинной 32 метра. Старую (что на фото) решили не восстанавливать.
Сбор предложений в соцсетях администрации: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram продлится до 28 сентября . Эксперты оценят все варианты и по подходящим будет запущено голосование на сайте barnaul.org.
Окончательное решение будут принимать на федеральном уровне