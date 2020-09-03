На Октября, ЦУМе и в Нагорном. Где жители предлагают установить надпись «Барнаул орденоносный»

Новости 03.09.2020 16:42 1456

Утром в четверг, 3 сентября, администрация Барнаула предложила горожанам самим выбрать место для установки новой конструкции «Барнаул орденоносный» и Ордена Октябрьской Революции. И барнаульцы уже начали делиться своими идеями в социальных сетях.

Вот, например, пользователи «Одноклассников», «ВКонтакте» и Instagram предложили такие варианты:

в районе речного вокзала при въезде в город на каком-то высоком (антивандальном) постаменте,

перед танком (возле кинотеатра МИР) вдоль ограды,

на одном из зданий на площади Октября,

на площади Баварина или террасах Нагорного парка со стороны Спартака-2,

на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова,

на Нулевом километре перед администрацией края,

на здании Речного вокзала,

на перекрестке улиц Малахова и 42-й Краснознаменной бригады,

на разных жилых домах в районе кинотеатра «Мир» на пересечение проспектах Строителей, Социалистический или Красноармейский,

в районе железно-дорожного вокзала,

на пересечении улиц Взлетной и Ускова,

на здании Главпочтамта напротив ЦУМа.

Есть также предложение вернуть буквы на место – крышу дома на проспекте Ленина у ЦУМа, где она была до 2017 года.

Как сообщили в администрации, новая конструкция будет длинной 32 метра. Старую (что на фото) решили не восстанавливать.

Сбор предложений в соцсетях администрации: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram продлится до 28 сентября . Эксперты оценят все варианты и по подходящим будет запущено голосование на сайте barnaul.org.