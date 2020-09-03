Алтайские педагоги пожаловались в прокуратуру на введение объединенных уроков для разных классов

Новости 03.09.2020 15:30 1489

Педагоги села Таловка Змеиногорского района обратились в прокуратуру. Повод - известие о том, что в их школе будут проводится объединенные уроки по нескольким предметам, сообщает «КП на Алтае».

«Например, есть предмет «Литературное чтение». Разработана программа для третьего класса, другая – для четвертого. Но нам предлагают собрать на урок вместе и третьеклассников, и четвероклассников (всего 18 человек). То же с предметом «Окружающий мир». Кстати, по этим предметам четвероклассники пишут всероссийскую проверочную работу», - рассказывает учитель иностранного языка Татьяна Асташкина.

Однако как объяснили в комитете по образованию Змеиногорского района, этот вопрос уже не актуален.

«Я вчера встречалась с коллективом и мы решили этот вопрос. Объединенных уроков у них не будет», - пояснила «Политсибру» председатель комитета Марина Тугунова.

Она рассказала, что по закону разрешается создавать класс-комплекты, как это было предложено для школы в Таловке. При этом, основные предметы ведутся раздельно. А «второстепенные» можно таким образом совмещать. По словам Тугуновой, такой вариант рассматривался из-за нехватки фонда оплаты труда, который в свою очередь зависит от укомплектованности классов.

Проблема заработной платы таким образом остается актуальной. Марина Тугунова сказала, что «будут экономить на других моментах».

Учителя говорят, что часть совмещения действительно убрали, хотя часть все же оставили – там, где классы по 6-7 человек. На чем теперь придется экономить, чтобы «влезть» в фонд оплаты труда – вопрос открытый. По предположениям педагогов, возможно, это будет внеурочная деятельность.

По мнению педагогов, такая ситуация с фондом оплаты труда могла возникнуть из-за разветвленной филиальной сети. Под одном юридическим лицом МБОУ Таловская СОШ объединено 4 сельских школы и один детский сад. По словам учителя биологии Галины Карповой, в основной школе учится порядка 80 детей и работает около 10 педагогов. В Никольской школе учится только около 20 ребятишек, а работает также около 10 учителей.