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Власти Барнаула разрешили построить баптистский храм

Новости
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Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил  строительство баптистского храма на улице Энтузиастов, 71, пишет «Толк».

Решение рекомендовать к реализации эскизный проект «Дом молитвы» было принято на градостроительном совете на минувшей неделе. Проект храма площадью 300 кв.м. разработала компания «Мастерская Золотова». Заказчик – «Церковь евангельских христиан-баптистов «Единство».

Религиозное учреждение с 20 парковками планируют построить на пересечении улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна, рядом с одноэтажным зданием, которое принадлежит христианам-баптистам.

Автор: Политсиб.ру

Фото: ksar.barnaul-adm.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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