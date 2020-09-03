Власти Барнаула разрешили построить баптистский храм

Новости 03.09.2020 14:40 1420

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил строительство баптистского храма на улице Энтузиастов, 71, пишет «Толк».

Решение рекомендовать к реализации эскизный проект «Дом молитвы» было принято на градостроительном совете на минувшей неделе. Проект храма площадью 300 кв.м. разработала компания «Мастерская Золотова». Заказчик – «Церковь евангельских христиан-баптистов «Единство».

Религиозное учреждение с 20 парковками планируют построить на пересечении улиц Энтузиастов и Солнечная Поляна, рядом с одноэтажным зданием, которое принадлежит христианам-баптистам.