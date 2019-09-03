Барнаул присоединился к российской акции в память о Беслане. Но в онлайн-формате

Новости 03.09.2020 13:40 665

3 сентября, в день штурма захваченной террористами школы в Беслане, по всей России состоятся памятные мероприятия.

«Мы помним тебя, Беслан»: в Барнауле прошел траурный митинг Новости 03.09.2019 17:50

В Барнауле акцию уже традиционно проводит алтайский политехнический университет. В 13 часов АлтГТУ организовал онлайн-трансляцию для всех желающих, где в числе прочего рассказали о трагедии в Беслане 16-летней давности.

Среди городов Сибири к акции памяти присоединились Иркутск, где проходит митинг, и Кемеровская область, в школах которой проведут уроки безопасности.

Мероприятия также запланированы в Москве, Владимире, Ульяновске, Ярославле, Вологде, сообщает ТАСС. Уроки мужества состоятся в крымских и рязанских школах, в ростовских школах объявят минуту молчания. Во всех храмах и монастырях Сочи проведут заупокойную литию по жертвам теракта.

Памятные мероприятия состоятся и во всех регионах Северного Кавказа. В Грозном будет траурный митинг, в Дагестане – раздача буклетов с информацией о противодействии экстремизму и терроризму, в Ингушетии - возложение цветов, а Кабардино-Балкарии - круглый стол о роли гражданского общества в противодействии терроризму.

Но главные мероприятия, разумеется, пройдут в самом Беслане: божественная литургия в спортзале школы, захваченной террористами, выпуск 334 белых шаров во время минуты молчания, крестный ход от школы до мемориального кладбища «Город ангелов» и перечисление имен всех убитых.

Напомним,1-3 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) террористы захватили школу и взяли в заложники более 1,1 тысячи человек: дети, родители и учителя. Тогда погибло 334 человека, еще около 800 получили ранения. 3 сентября объявлено в России Днем солидарности в борьбе с терроризмом.