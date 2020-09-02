О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Какие озера Алтайского края признаны самыми популярными?

Новости
653
0

Самое популярное для посещения туристов озеро в Алтайском крае – Большое Яровое. Такие выводы сделала компания МТС, проанализировав обезличенный мобильный трафик за лето 2020 года.  Это соленое озеро с наиболее развитой, относительно других мест отдыха в регионе, инфраструктурой. По данным МТС, в этом зафиксирован наибольший объем голосового и интернет-трафика.  Одной из причин этого, может быть то, что в начале года оператор провел модернизацию более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных.

Второе по популярности место – озеро Ая. Водоем небольшой, но около него находятся десятки туристических баз, гостиниц разного уровня комфорта. Кроме того, здесь же находятся места для палаточного отдыха. МТС имеет уверенное покрытие сети LTE в окрестностях озера Ая, поэтому путешественникам, которые здесь отдыхают, доступны все современные цифровые сервисы.

Третье место занимают Завьяловские озера. Это комплекс озер, расположенных близко друг к другу, но имеющих разный химический состав воды. Инфраструктура здесь развита слабо, возможно поэтому люди, как правило, приезжают на отдых ненадолго.

Анализ роста мобильного трафика также показал увеличение туристического потока в районе особой туристической зоны (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» в летний период.  По сравнению с прошлым годом интернет-трафик здесь вырос на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Базовая станция на территории туристической зоны подключена по волоконно-оптической линии связи, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных, поэтому отдыхающие могут не только звонить родным и друзьям, но и «заливать» сториз и видеоконтент в социальные сети, просматривать ленту новостей, общаться через мессенджеры.

«Природные достопримечательности Алтайского края в этом году оценили не только сибиряки, но и жители европейской части России. Кто-то останавливался в комфортных отелях, кто-то выбирал атмосферные кемпинги и еду, приготовленную на костре. Но качественная мобильная связь необходима в любом месте, поэтому мы планомерно развиваем сеть МТС в популярных туристических зонах Алтайского края. В частности, в 2021 году мы планируем установку дополнительного оборудования в районе «Бирюзовой Катуни», где в настоящее время активно развивается инфраструктура», – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿