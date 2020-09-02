Какие озера Алтайского края признаны самыми популярными?

Новости 03.09.2020 14:05 653

Самое популярное для посещения туристов озеро в Алтайском крае – Большое Яровое. Такие выводы сделала компания МТС, проанализировав обезличенный мобильный трафик за лето 2020 года. Это соленое озеро с наиболее развитой, относительно других мест отдыха в регионе, инфраструктурой. По данным МТС, в этом зафиксирован наибольший объем голосового и интернет-трафика. Одной из причин этого, может быть то, что в начале года оператор провел модернизацию более 30 процентов сети, тем самым удвоив скорость передачи данных.

Второе по популярности место – озеро Ая. Водоем небольшой, но около него находятся десятки туристических баз, гостиниц разного уровня комфорта. Кроме того, здесь же находятся места для палаточного отдыха. МТС имеет уверенное покрытие сети LTE в окрестностях озера Ая, поэтому путешественникам, которые здесь отдыхают, доступны все современные цифровые сервисы.

Третье место занимают Завьяловские озера. Это комплекс озер, расположенных близко друг к другу, но имеющих разный химический состав воды. Инфраструктура здесь развита слабо, возможно поэтому люди, как правило, приезжают на отдых ненадолго.

Анализ роста мобильного трафика также показал увеличение туристического потока в районе особой туристической зоны (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» в летний период. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик здесь вырос на 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Базовая станция на территории туристической зоны подключена по волоконно-оптической линии связи, которая обеспечивает высокоскоростную передачу данных, поэтому отдыхающие могут не только звонить родным и друзьям, но и «заливать» сториз и видеоконтент в социальные сети, просматривать ленту новостей, общаться через мессенджеры.