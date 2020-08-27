Задержанного в Барнауле мигранта будут судить за пособничество запрещенной в России ИГИЛ

Новости 03.09.2020 13:26 437

Житель Алтайского края, приехавший в регион из Средней Азии, пойдет под суд за пособничество международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. В конце материала есть видео задержания.

«Иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с участниками «Исламского государства» и находящимися за пределами России. В ходе активной переписки он выразил желание и дал согласие примкнуть к рядам террористической организации ИГИЛ и выехать в зону конфликта», - уточнили в силовом ведомстве.

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По их данным, он за деньги собирал информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим «кураторам» фотографии зданий с привязкой к местности. А также организовал скрытый канал связи в интернет для решения вопросов по работе организации.

22-летнего мужчину задержали сотрудники ФСБ в июне 2020 года в аэропорту Барнаула. Он пытался вылететь через Москву на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе ИГИЛ.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию и пособничество в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Дело направлено в первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске.