Комбинат школьного питания в Барнауле пообещал включить в завтраки школьников мясные продукты

Новости 03.09.2020 12:30 1601

Городской комитет по образованию прокомментировал «Политсибру» информацию о жалобах родителей на качество бесплатного школьного питания. «В связи с многочисленными обращениями родителей комбинат школьного питания «Глобус» работает над совершенствованием рациона питания и меню», - говорится в информации ведомства.

По данным городского комитета, «Глобус» планирует кормить детей творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и др. не только в обед, но и на завтрак. Прорабатывается вопрос балансировки разнообразия рациона между завтраком и обедом. С рационом меню родители могут ознакомиться на сайте каждой образовательной организации, уточняет комитет. Также комбинат пообещал усовершенствовать приготовление гарниров, чтобы питание стало не только полезным, но и вкусным.

Напомним, вопрос организации школьного питания в прошлом году обсуждался представителями родительского сообщества, на претензии которых попытался ответить руководитель «Глобуса» Евгений Скурлатов. Он тогда заявил, что на предприятии нет ни одного запрещенного для питания детей продукта. А жалобы на вкус пищи обусловлены тем, что дети «подпорчены» фаст-фудом.