Комбинат школьного питания в Барнауле пообещал включить в завтраки школьников мясные продукты

Городской комитет по образованию прокомментировал «Политсибру» информацию о жалобах родителей на качество бесплатного школьного питания. «В связи с многочисленными обращениями родителей комбинат школьного питания «Глобус» работает над совершенствованием рациона питания и меню», - говорится в информации ведомства.
По данным городского комитета, «Глобус» планирует кормить детей творожной и картофельной запеканкой, биточками, гуляшом, шницелем, фрикадельками и др. не только в обед, но и на завтрак. Прорабатывается вопрос балансировки разнообразия рациона между завтраком и обедом. С рационом меню родители могут ознакомиться на сайте каждой образовательной организации, уточняет комитет. Также комбинат пообещал усовершенствовать приготовление гарниров, чтобы питание стало не только полезным, но и вкусным.
Напомним, вопрос организации школьного питания в прошлом году обсуждался представителями родительского сообщества, на претензии которых попытался ответить руководитель «Глобуса» Евгений Скурлатов. Он тогда заявил, что на предприятии нет ни одного запрещенного для питания детей продукта. А жалобы на вкус пищи обусловлены тем, что дети «подпорчены» фаст-фудом.
С 1 января в общеобразовательных учреждениях Барнаула повысили стоимость питания на 10 %. При этом качество услуг вызывает дискуссии
А руководитель кшп свою еду пробовал?Или у него тоже вкус пищи подпорчен? Из чего вы котлеты делаете, как говорит учитель, паровые? А сосиски? Вроде речь изначально шла о горячих и здоровых обедах. По факту разогретые полуфабрикаты сомнительного качества
Где Антимонопольная служба?Почему питание школьников обеспечивает одна и та же организация?Кормят всяким говном,жрать не возможно!