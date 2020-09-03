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350 человек скончались в Алтайском крае за период пандемии

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае подтверждено 64 новых случая коронавируса.  Большинство традицинно в Барнауле – 34 человека,  в Рубцовске – 9, Славгороде – 4, Алейске, Зональном районе – по 3 заболевших, Заринске, Поспелихинском районе – по 2 заболевших, Алейском, Бийском, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском, Угловском, Шелаболихинском районах – по 1 заболевшему.

На данный момент в крае подтверждено 11 908 случаев коронавируса, количество выписанных по выздоровлению – 10667 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 890 человек, из них в госпиталях находятся 740 пациентов, амбулаторное лечение получают 150 пациентов. 

У 4942 пациентов инфекция протекает бессимптомно, у  3596 – как ОРВИ,  у 3370   подтверждена  внебольничная пневмония.  В госпиталях края находится 121 тяжелобольной пациент.  Из них к аппаратам ИВЛ подключено 37 человек.

За сутки  зафиксировано 2  смерти. Из них непосредственно от коронавируса – 1 . 1 случай – по иной причине. За весь период скончались 351 человек,  из них непосредственно от коронавируса 130 человек, по иным причинам смерти – 216 человек.  На экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 3 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1842 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51005 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 393869 человек, за сутки - 3248.

 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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