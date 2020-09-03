350 человек скончались в Алтайском крае за период пандемии

Новости 03.09.2020 11:25 1392

По данным оперштаба, в Алтайском крае подтверждено 64 новых случая коронавируса. Большинство традицинно в Барнауле – 34 человека, в Рубцовске – 9, Славгороде – 4, Алейске, Зональном районе – по 3 заболевших, Заринске, Поспелихинском районе – по 2 заболевших, Алейском, Бийском, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском, Угловском, Шелаболихинском районах – по 1 заболевшему.

На данный момент в крае подтверждено 11 908 случаев коронавируса, количество выписанных по выздоровлению – 10667 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 890 человек, из них в госпиталях находятся 740 пациентов, амбулаторное лечение получают 150 пациентов.

У 4942 пациентов инфекция протекает бессимптомно, у 3596 – как ОРВИ, у 3370 подтверждена внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 121 тяжелобольной пациент. Из них к аппаратам ИВЛ подключено 37 человек.

За сутки зафиксировано 2 смерти. Из них непосредственно от коронавируса – 1 . 1 случай – по иной причине. За весь период скончались 351 человек, из них непосредственно от коронавируса 130 человек, по иным причинам смерти – 216 человек. На экспертизе остается 5 случаев.

Всего на 3 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1842 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51005 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 393869 человек, за сутки - 3248.