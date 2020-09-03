Регионы Сибири получат около 3 млрд рублей на ковидные выплаты медикам

Новости 03.09.2020 11:48 1333

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал ряд документов, регламентирующих новый транш стимулирующих выплат медикам, а также дополнительные деньги на выплаты социальным работникам в условиях коронавируса. «Политсибру» посмотрел, сколько получат регионы Сибири.

Так, правительство выделит 12,1 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусом. Иными словам, для работников ковидных госпиталей.

Вот, что получат регионы Сибири:

Республика Алтай – 126 млн

Республика Тыва – 318 млн

Республика Хакасия – 67,8 млн

Алтайский край – 90,6 млн

Красноярский край – 236 млн

Иркутская область – 244,8 млн

Кемеровская область – 134 млн

Омская область – 380 млн

Томская область – 84 млн

Отметим, что в списке получателей нет Новосибирской области и некоторых других регионов страны. Возможно, они подали заявку ранее или наоборот позднее.

Еще один документ регламентирует выделение из резервного фонда 9,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты остальным (тут речь уже про поликлинику) медицинским работникам, работающих с больными коронавирусом и группой риска.

Регионы СФО получат:

Республика Алтай – 73 млн

Республика Тыва – 200 млн

Республика Хакасия – 20,9 млн

Алтайский край – 62,9 млн

Красноярский край – 289 млн

Иркутская область – 208 млн

Кемеровская область – 285 млн

Омская область – 71,8 млн

Томская область – 118 млн

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В этом списке тоже нет Новосибирской области.

Общая сумма, которую получат регионы Сибири для медиков - около 3 млрд рублей.

Кроме того, дополнительные деньги регионы получат и по «старому» (еще майскому) постановлению правительства на выплаты соцработникам, взаимодействующих с больными коронавирусом - 1,8 млрд рублей для всех регионов страны. Как сообщили в региональном Минсоцзащиты, Алтайский край получит 44,8 млрд рублей.