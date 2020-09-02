Минстрой выделит деньги на благоустройство городских территорий. Но не всем.

Новости 03.09.2020 10:58 436

Минстрой России подвел итоги конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Назвал 160 проектов- победителей, которые теперь получат средства на реализацию. Городов Алтайского края среди победителей нет. А вот другие регионы представили проекты, которые стали победителями конкурса.

Лидером среди регионов Сибири стала Иркутская область. В список победителей по разным номинациям вошло три проекта: развитие Тайшетского городского парка, Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в границах улицы Зайцева — переулка Урицкого в городе Киренске, «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала» - реконцепция главного общественного пространства города.

Два проекта-победителя представлены Красноярским краем – Кодинск, городской бульвар и благоустройство улицы Ленина города Бородино.

По одному проекту вошло в список от Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и республики Хакассия.

В Новосибирской области намерены развивать оздоровительный многофункциональный природный комплекс «Савка» в Карасуке, в Омске благоустройство будет проведено в Калачинске, в Мысках Кемеровской области обустроят парк вокзальный, также будет благоустроено культурное пространство в Саяногорске.

В конкурсе минстроя участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В Алтайском крае по численности населения в конкурсе могут участвовать 9 городов.