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Минстрой выделит деньги на благоустройство городских территорий. Но не всем.

Новости
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Минстрой России подвел итоги конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.  Назвал 160 проектов- победителей, которые  теперь получат средства на реализацию. Городов Алтайского края среди победителей нет.   А вот другие регионы представили проекты, которые стали победителями конкурса.

Лидером среди регионов Сибири стала Иркутская область.  В список  победителей по разным номинациям вошло три проекта: развитие Тайшетского городского парка, Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в границах улицы Зайцева — переулка Урицкого в городе Киренске, «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала» - реконцепция главного общественного пространства города.

Два проекта-победителя  представлены Красноярским краем – Кодинск, городской бульвар и благоустройство улицы Ленина города Бородино.

По одному проекту вошло в список от Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и республики Хакассия.  

В Новосибирской области намерены развивать оздоровительный многофункциональный природный комплекс «Савка» в Карасуке,  в Омске благоустройство будет проведено в Калачинске,  в Мысках Кемеровской области  обустроят парк вокзальный, также будет благоустроено культурное пространство  в Саяногорске.

В конкурсе минстроя участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В Алтайском крае  по численности населения в конкурсе могут участвовать 9 городов.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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