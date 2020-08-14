Голосуй не хочу. В Алтайском крае стартовала многодневная досрочка на выборах

Новости 03.09.2020 10:26 577

Досрочное 11-дневное голосование стартовало в Алтайском крае на выборах в органы местного самоуправление и довыборах депутатов краевого парламента. Длиться оно будет со 2 по 12 сентября. В воскресенье, 13 сентября – основной день выборов.

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Для голосования досрочно нужно два условия. Во-первых, на вашей территории должны проходить выборы. А будут они не по всему краю повсеместно. Так, трех депутатов АКЗС выбирают жители части Бийска, Октябрьского района Барнаула, а также Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов. А на территории ряда районов пройдут выборы и довыборы депутатов районного и сельского уровня.

Например, в Славгороде и ЗАТО Сибирский будут выбирать полный состав депутатских горсобраний. В Крутихинском районе – депутатов Волчно-Бурлинского, Долганского, Заковряшинского, Подборного, Прыганского, Крутихинского сельсоветов. В Родинском районе – депутатов Раздольненского, Центрального сельсоветов. Всего на этих выборах определят 371 депутата муниципального уровня, а также 28 глав сел. Проголосовать смогут более 300 тысяч избирателей.

Во-вторых, для досрочного голосования нужно иметь уважительную причину, почему вы не сможете прийти на выборы в основной день – 13 сентября. Например, находитесь в отпуске, командировке, на учебе, выполняете государственные и общественные обязанности или по состоянию здоровья. Причину нужно будет указать в заявлении, но никаких доказательств с вас никто не попросит.

Досрочное голосование будет проходить в участковой избирательной комиссии по вашей прописке. В рабочие дни с 16:00 до 20:00 часов, в выходные – с 9:00 до 15:00 часов.

А в воскресенье, 13 сентября, участки будут работать в традиционном формате: с 8:00 до 20:00 часов.