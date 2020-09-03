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Что происходит с бесплатным питанием для младших школьников в Алтайском крае?

Новости
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Этот вопрос был поднят в рамках интернет-форума на официальном сайте региона с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой. Родители обеспокоены отсутствием в  горячем питании младшеклассников мясного блюда.  В одной из школ в меню значится  гречка, сыр, хлеб с маслом и чай с сахаром. Родители  обсуждают информацию, что в рамках «президентского распоряжения» бесплатное питание в школе теперь будет включать только каши или запеканки.

Ольга Казанцева пояснила, что «детализируют» школьное питание методические рекомендации Роспотребнадзора. В соответствии с ними  завтраки школьников 1-4 классов должен содержать 12-16 г. белка, 12-16 г. жира, 48-60 г углеводов.  Должен быть разнообразным и ассортимент блюд.  А вот содержание, по словам Казанцевой, уже относится к не обязательным требованиям. Так  завтрак может включать «крупяные, творожные, мясные, рыбные блюда, молочные продукты, блюда из яиц, овощи, макароны и напитки».

По закону, бесплатным питанием школы должны обеспечить учеников не реже одного раза в день. Как уточняет ТАСС, если дети учатся в первую смену, им положен бесплатный завтрак, если во вторую - обед. 

К обеду предъявляются уже другие требования: он должен включать закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. Если эти требования не выполняются, родители могут обратиться  в Роспотребнадзор.

Напомним, Минобразования региона сообщило о том, что учащиеся младших классов  алтайских школ будут получать бесплатное питание 12 августа. По информации ведомства,  в общей сложности, начиная с нового учебного года в Алтайском крае дополнительно питание будут получать 119 тысяч учащихся. 1 сентября  глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что услугу по накрыванию столов возьмет на себя городской бюджет.   

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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