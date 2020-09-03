Жителям Барнаула предложили выбрать место для конструкции «Барнаул орденоносный»

Новости 03.09.2020 9:33 1350

Администрация Барнаула предложила жителям выбрать место для размещения конструкции «Барнаул орденоносный» и Ордена Октябрьской Революции. В мэрии сообщили, какого размера будет надпись .

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С предложением о выборе места народным голосованием выступил глава города Вячеслав Франк. А вопрос необходимости восстановления конструкции, демонтированной в 2017 года с крыши жилого дома в центре города, возле ЦУМа, на сессии краевого парламента выступила глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Буквы хранятся на территории МБУ «Автодорстрой». Но восстанавливать их уже нет смысла. Их будут делать заново. На средства меценатов, сказал Франк.

В мэрии уже разработали предварительный макет для новой конструкции:

размеры букв 1,5х1,5 м,

размеры ордена 3,5 на 3,73м,

общая длина надписи 32 м,

ширина 15 см.

«Разместить конструкцию желательно на общественной территории, чтобы была возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за её состоянием. Если у вас есть желание, чтобы надпись появилась на жилом доме, то тогда необходимо на момент окончания внесения предложений провести собрание жильцов и иметь на заверенный протокол о том, что жильцы дома согласны на размещение данной конструкции на крыше дома», - уточнили в администрации.

Варианты принимают до 28 сентября. Прислать их можно в соцсетях администрации: Вконтакте «Город Барнаул», Одноклассники «Барнаул», Facebook «Город Барнаул», Twitter «Барнаул», Instagram.