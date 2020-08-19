Как «Два Алтая» реализуют масштабные проекты по переработке мусора

Новости 02.09.2020 18:20 145

Республика Алтай стала одним из семи субъектов Российской Федерации, в которых будет реализован федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Что появится на Алтае, благодаря проекту

Проект предполагает создание комплексов по переработке мусора замкнутого цикла, внедрение раздельного накопления отходов и строительство необходимой инфраструктуры. Регионам, участвующим в пилотном проекте, будет оказана федеральная поддержка на создание инфраструктуры глубокой переработки отходов и приобретение контейнеров, в том числе для раздельного сбора мусора.

Как рассказал Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, во всех районах республики, за исключением Майминского и Турочакского, появятся мусоросортировочные станции, на которых отходы будут проходить сортировку и первичную обработку. Затем получившееся сырьё будет направляться в Майму, где появится промышленный парк, в котором мусор будет перерабатываться в строительный картон, гранулы из пластика, тротуарную плитку и прочие изделия. Что касается Турочакского района, то здесь будет построен полигон по переработке ТКО (в урочище Калбачак).

«Для Республики Алтай это очень актуальный вопрос. Реализация проекта позволит нам за несколько лет полностью решить проблему с мусором на территории Горного Алтая», – заявил Хорохордин.

Что будет с другими регионами?

Проект рассчитан до 2024 года. Интересно, что три из семи пилотных регионов – сибирские. Помимо Алтая, в пилот вошли Новосибирская и Томская области. Алтайский край в этот список не попал, однако мусороперерабатывающий завод появится здесь и без федерального проекта.

Как сообщают «Вести Алтай», В Рубцовском районе строится уникальный комплекс по переработке мусора. В настоящее время готова площадка под производственную линию, ведётся монтаж оборудования. Мощность комплекса позволяет ежегодно перерабатывать 40 тысяч тонн мусора.

По словам руководителя завода Сергея Почуева, на нём будет перерабатываться мусор, собранный не только в Рубцовске, но и в 12 соседних районах. Запуск комплекса ожидается уже в ноябре.