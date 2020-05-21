Провал будет, но позже. Алтайский край за полгода пандемии не ощутил недобора налогов

Новости 02.09.2020 17:49 309

80 млрд рублей – столько налогов собрали в Алтайском крае в январе-июле 2020 года. Это на 1% больше, чем за те же месяцы 2019 года. Однако это пока не свидетельствует о том, что регион прошел коронавирусный кризис без потерь.

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По данным алтайской налоговой службы, поступления превысили прошлогодние на 719 млн больше. Большая часть поступлений – 51 млрд рублей – будет направлена в федеральный бюджет. Краевому остается 27 млн рублей. Остальное – доходы муниципалитетов. В сверстанном на текущий год бюджете запланировано получить в казну 57 млрд рублей налогов и доходов.

В сравнении с прошлым годом сумма сбора выросла по налогу на доходы физических лиц (плюс 4,9%), налогу на прибыль организаций (3,9%), налогу на добавленную стоимость (2,7%), сводная группа акцизов (5,9%), налогам, сборам и платежам за пользование природными ресурсами (на 25,7%).

Однако, как пояснили «Политсибру» в налоговой, по итогам полгода собирали налоги, начисленные в 2019 году и за первый квартал 2020 года. «Просадку» по сборам, а она обязательно будет, стоит ждать только по итогам девяти месяцев.

В апреле в краевом правительстве сообщали о прогнозах выпадающих доходах бюджета в размере 18 млрд рублей. Тогда были предположение, что секвестировать казну будут за счет сокращения трат на краевую адресную инвестиционную программу. Но пока главный финансовый документ региона не подвергался пересмотру.

Во время онлайн-конференции на сайте краевого парламента глава бюджетного комитета АКЗС Владимир Устинов напомнил, что регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета. К запланированным ранее 56 млрд добавили еще 15,9 млрд.