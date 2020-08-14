Какую политику по отношению к мигрантам поддерживают сибиряки

Хуже всего в России относятся к мигрантам в Новосибирске. Это следует из рейтинга городов, составленного исследовательским агентством Zoom Market. Рейтинг составлялся на основе опроса проведённого в августе в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрошено 2400 респондентов.
Респондентов, в том числе, в крупнейших городах Сибири, спрашивали, как они относятся к мигрантам и какую поддержали бы политику в отношении последних. Хуже всего к мигрантам отнеслись жители Новосибирска, который занял первую строчку рейтинга. Для сравнения: соседний Омск занял лишь восьмое место, Красноярск – 11 место. Остальные сибирские города в выборку не вошли.
Коммерческий директор агентства Андрей Штыров рассказал, что почти половина опрошенных (41%) не имеют чёткой позиции по вопросам миграции, 37% респондентов относятся к ним отрицательно и лишь 22% – положительно. 51% опрошенных полагает, что в их городах мигрантов много, 42% не обращают на них внимания, а 7% считают, что мигрантов в их городах мало.
Большая часть опрошенных (56%) поддерживает политику умеренного контроля над мигрантами, 23% респондентов высказываются в пользу социальных условий мигрантов и их легализацию, 13% поддерживают политику ужесточения контроля над мигрантами, а ещё 8% – репрессивную политику по отношению к ним.
При этом идея создания социальных этнических микрорайонов для мигрантов в крупных городах встретила отрицательную реакцию со стороны 93% участников опроса.
По данным Алтайкрайстата, в регион прибывает около 30-35 тысяч человек в год. Около 10-15 тысяч из них прибывают из-за рубежа, в основном, из стран СНГ