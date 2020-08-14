Какую политику по отношению к мигрантам поддерживают сибиряки

Новости 02.09.2020 16:30 324

Хуже всего в России относятся к мигрантам в Новосибирске. Это следует из рейтинга городов, составленного исследовательским агентством Zoom Market. Рейтинг составлялся на основе опроса проведённого в августе в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрошено 2400 респондентов.

Как относятся к мигрантам в Сибири

Респондентов, в том числе, в крупнейших городах Сибири, спрашивали, как они относятся к мигрантам и какую поддержали бы политику в отношении последних. Хуже всего к мигрантам отнеслись жители Новосибирска, который занял первую строчку рейтинга. Для сравнения: соседний Омск занял лишь восьмое место, Красноярск – 11 место. Остальные сибирские города в выборку не вошли.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров рассказал, что почти половина опрошенных (41%) не имеют чёткой позиции по вопросам миграции, 37% респондентов относятся к ним отрицательно и лишь 22% – положительно. 51% опрошенных полагает, что в их городах мигрантов много, 42% не обращают на них внимания, а 7% считают, что мигрантов в их городах мало.

Что следует предпринять властям

Большая часть опрошенных (56%) поддерживает политику умеренного контроля над мигрантами, 23% респондентов высказываются в пользу социальных условий мигрантов и их легализацию, 13% поддерживают политику ужесточения контроля над мигрантами, а ещё 8% – репрессивную политику по отношению к ним.

При этом идея создания социальных этнических микрорайонов для мигрантов в крупных городах встретила отрицательную реакцию со стороны 93% участников опроса.

Отрицательное отношение к мигрантам опрошенные аргументировали их культурными особенностями и нежеланием приспосабливаться к российской культуре (67%), а также отнятием рабочих мест у коренного населения (19%). Кроме того 14% респондентов связывают с деятельностью мигрантов рост уровня преступности.