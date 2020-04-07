В Алтайском крае год будут реабилитировать соцсотрудников, работающих в режиме изоляции

Новости 02.09.2020 15:58 172

В Алтайском крае намерены реабилитировать 360 сотрудников учреждений социального обслуживания. 60 человек, работавших в режиме экстренной изоляции, будут направлены в санатории. Психологи также будут работать с родственниками, пережившими долгое расставание, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На эти мероприятия будет направлено 2,9 миллиона рублей. Сумма будет выделена в рамках выигранного гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году. Проект, называющийся «Пути к источнику» разработали Алтайской региональной общественной организацией «Центр социального развития семьи» и Краевым кризисным центром для женщин. Он рассчитан на год - с 1 сентября 2020 года до 31 августа 2021 года.

По информации Министерства социальной защиты поддержку получат представители девяти районов и трех городов Алтайского края.